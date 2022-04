Arabi: "Wir werden uns neu aufstellen"

Der eigene Torwarttrainer als Chefcoach - das bleibt bei Arminia eine vorübergehende Lösung. Aktuell erhalten die Keeper um Stefan Ortega Moreno Hilfe aus dem eigenen Nachwuchsbereich.

Seit 17 Spielen haben die Bielefelder nunmehr gegen den 1. FC Köln jeweils mindestens ein Tor erzielt. Das ist ein klubinterner Rekord, der allerdings diesmal bei der 1:3-Niederlage am Rhein nicht half: Arminia verlor auch das sechste Auswärtsspiel hintereinander. Eine längere Serie hatten die Ostwestfalen zuletzt 1999/00 zu verkraften, damals waren es acht Partien.

Drei Treffer musste Stefan Ortega diesmal hinnehmen, aber das lag keinesfalls am erneut starken Keeper und erst recht nicht daran, dass dieser nach der Trennung von Frank Kramer derzeit seinen eigentlichen Torwarttrainer Marco Kostmann, der zum Chef aufstieg, entbehren muss.

"Marco und ich haben miteinander gesprochen. Er hat gesagt, er würde sich gerne komplett auf die Mannschaft einlassen", berichtete Ortega Moreno von der Übereinkunft mit seinem langjährigen Mentor. "Unser Verhältnis ändert sich nicht. Wir können uns blind vertrauen. Wenn wir uns angucken, wissen wir, was der andere denkt. So habe ich versucht, ihn weitestgehend in Ruhe zu lassen. Für ihn ist es ja auch eine neue Situation."

Völzow unterstützt die Profis

Für den Stammtorhüter, seinen Stellvertreter Stefanos Kapino und die Nummer drei, Youngster Arne Schulz, steht derweil beim Profi-Training Sebastian Völzow (39) als Torwarttrainer aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zur Verfügung - genauso vorübergehend wie der Job für Kostmann auf der Kommandobrücke angelegt ist.

Wie geht es zur neuen Saison weiter bei Arminia? Mit dem neuen, zusätzlichen Co-Trainer Michael Henke habe man sich bis zum Saisonende vereinbart, anschließend wolle man sich über eine mögliche weitere Zusammenarbeit beraten, verkündete Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Sonntag bei Sport1.

Im Staff verblieben waren die bisherigen Assistenten Sebastian Hille und Stefan Kleineheismann. Definitiv auf seinen ursprünglichen Posten im Trainerstab soll zur neuen Saison Kostmann zurückkehren. Kürzlich erst verlängerte der 56-Jährige in Bielefeld seinen Vertrag als Torwarttrainer bis zum Juni 2025.

Kommen soll ein neuer Trainer von außerhalb, was auch bei der jetzigen Entscheidung bereits diskutiert wurde, so Arabi. "Die Überlegungen gab es. Wir haben beide Dinge abgewogen. Jetzt haben wir es intern geregelt und werden uns zur neuen Saison unabhängig von der Ligazugehörigkeit neu aufstellen."