Arabi und Kramer über zwölf positive Monate

Vor fast genau einem Jahr spielte Arminia Bielefeld ebenfalls daheim gegen Union Berlin. Es war der Beginn einer neuen Ära bei den Ostwestfalen, für die Trainer Frank Kramer inzwischen große Sympathien hegt.

Es war der 7. März 2021, ein Sonntag, als bei Arminia mit dem Heimspiel gegen Union Berlin eine neue Zeitrechnung begann. Der noch recht unbekannte Frank Kramer hatte den lange erfolgreichen Trainer Uwe Neuhaus in Bielefeld abgelöst. Das damalige Ergebnis von 0:0 gegen die Hauptstädter deutete bereits in zweierlei Hinsicht die Richtung der Zukunft an: Arminia spielte seither so oft zu null wie kein anderer Klub in der Liga, nämlich zwölfmal. Und auch die Anzahl der Unentschieden kann sich sehen lassen: Deren 15 sind es inzwischen in den 33 Spielen des Jahresverlaufs.

"Wir hatten eine Sommerpause, in dem wir unser großes Ziel erreicht haben, ein weiteres Jahr Bundesliga zu spielen", erinnert sich Sportchef Samir Arabi zurück an Tage, in denen er und seine Kollegen in der Führung mit der Entscheidung des Trainerwechsels zunächst auf viel Widerstand gestoßen waren. Inzwischen hält sich die Skepsis deutlich in Grenzen - Führung, Trainer und Mannschaft haben viele Zweifel zerstreut. Arabi: "Wir hatten dann einen großen Umbruch, die Mannschaft hat ein bisschen Zeit gebraucht, sich zu finden. Jetzt sieht man Tag für Tag, wie sie sich weiterentwickelt. Wir sind zufrieden mit den letzten zwölf Monaten, auch wenn es immer mal wieder den einen oder anderen Rückschlag gibt." Die Pandemie mache es zudem allen Vereinen nicht einfach, so Arabi, der sich dennoch zufrieden zeigt: "Rein auf das Sportliche bezogen, fühlen wir uns in dieser Liga wohl. Wir wollen weiter so punkten, um nächstes Jahr - je nachdem, wie es der Spielplan hergibt - wieder gegen Union zu spielen."

Viele Sympathien für die Region Ostwestfalen

Trainer Kramer hegt unterdessen inzwischen auch privat viele Sympathien für die Region Ostwestfalen, die für ihn ein völlig neues Umfeld bedeutete. "Ich komme aus Südbayern, das ist schon ein anderer Schlag Menschen. Aber ich fühle mich hier sehr wohl, auch weil wir im Verein ein sehr enges Verhältnis haben. Obwohl es Bundesliga ist, geht es sehr familiär zu - bei allen Ambitionen und dem Leistungsdenken, das man natürlich haben muss. Wir sind ehrgeizig, aber nichtsdestotrotz fällt das Persönliche nicht hinten runter."

Und auch die Stadt und die Leute haben es dem 49-Jährien offenbar angetan. "Die Ostwestfalen stellen ihr Licht etwas weiter unter den Scheffel als sie es eigentlich tun müssten. Ich habe hier in den allermeisten Fällen sehr nette Menschen kennengelernt. Wenn man hinter die nüchterne Fassade blickt, ist da immer eine Menge Herz. Eine Menge Leidenschaft auch für diesen Verein und für diese Mannschaft." Das gefalle ihm, denn das sei es ja, über das man sich jeden Tag viele Gedanken mache. "Es in die richtige Richtung zu lenken, das geht nur, wenn man eine Geschlossenheit lebt. Das ist hier der Fall, deshalb. In Ostwestfalen steckt deutlich mehr Leben und Herzlichkeit als man das manchmal darstellt."

Doch natürlich gehe es für Kramer vor allem ums Sportliche. "Da haben wir jetzt 33 Spiele, fast ein Jahr, in denen wir 39 Punkte geholt haben. Das ist für Arminia Bielefeld eine gute Bilanz, damit können wir alle leben und werden ehrgeizig bleiben, damit wir das fortführen und weiterentwickeln können." Denn auch das sei schließlich typisch ostwestfälisch, so Kramer. Sein Credo: Nicht nur das letzte Jahr soll gut gewesen sein, sondern das nächste soll es auch werden.