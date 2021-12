Arabi schwört auf Bochum ein: "Zusammen den Ball über die Linie drücken"

0:2 bei Hertha BSC - ein enttäuschender Auftritt und ein Rückschritt für die Bielefelder im Abstiegskampf. Deren Sportchef erinnert aber auch an gute Spiele und die besonderen Bedingungen, die sich für Arminia in der Liga stellen. Und er äußert sich über Trainer Frank Kramer.

Es war nicht der Spieltag der Bielefelder. Die eigene 0:2-Niederlage bei Hertha BSC paarte sich mit Erfolgen der Konkurrenten im unteren Tabellenbereich. "Um festzustellen, dass sich die Lage am Wochenende nicht verbessert hat, muss man kein Prophet sein", stellt Samir Arabi entsprechend klar und schiebt nach: "Konkurrenten im Abstiegskampf punkten, das ist anders als in der vergangenen Saison und macht es für uns nicht leichter, wenn wir unsere eigenen Aufgaben nicht lösen." Mit der über die diesmal enttäuschende Mannschaft hereinbrechende Kritik kann der Geschäftsführer Sport dennoch nicht viel anfangen. Das Spiel im Olympiastadion war äußerst mäßig, aber: "Trotzdem müssen wir nicht reflexartig alles schlechtreden und infrage stellen. Dafür bin ich nicht zu haben."

Für den Unmut großer Teile der Fans zeigt Arabi indes auch Verständnis. "Unsere Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre ist nun einmal groß und erst recht nach dem Klassenerhalt ist die Erwartungshaltung hoch. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. Solche Märchen sind nicht beliebig in jedem Jahr wiederholbar." Wobei das Team vor dem Rückschritt in Berlin ja durchaus überzeugt habe. "Wir haben eine schwache Leistung abgeliefert, waren unterlegen und haben verdient verloren. Wenn es das zehnte Spiel dieser Art in Folge gewesen wäre, gäbe ich allen Kritikern recht. Aber die Spiele, die wir davor gezeigt haben, waren ordentlich bis gut. Das Hertha-Spiel müssen wir schnell abhaken." Ärgern müsse man sich laut Arabi über "Spiele, in denen uns der Gegner etwas angeboten hat und wir es nicht angenommen haben". Dies sei zum Beispiel allein bei den jüngsten Heim-Unentschieden zuletzt gegen Wolfsburg und Köln, aus denen nun vier Punkte fehlten, der Fall gewesen.

Probleme nicht auf eine Personalie reduzieren

Garantien auf den Klassenerhalt kann jedoch weder die Mannschaft noch ihr Coach Frank Kramer geben. "Es wäre das Leichteste, jetzt die Trainerfrage zu stellen und übliche Mechanismen zu bemühen. Dafür stehen wir aber nicht, sondern haben eine andere Überzeugung. Probleme sind oft deutlich vielschichtiger, als dass man sie auf diese eine Personalie reduzieren könnte", sagt Arabi. "Wir arbeiten in Bielefeld einfach mit deutlich anderen Möglichkeiten und unter anderen Voraussetzungen."

Diese machten einen Verbleib in der Bundesliga schwieriger als anderswo, aber auch nicht unmöglich. "Vieles hat für uns in der Vergangenheit geklappt, aber ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Damit wir in der Bundesliga bleiben können, muss alles stimmen", so der 42-Jährige. "Das Fehlen von Spielern wie Sebastian Vasiliadis, der unser Zentrum stabilisiert, oder Florian Krüger, der beim Sieg in Stuttgart ein wichtiger Faktor war und dann krank zwei Wochen ausfiel, tut uns unglaublich weh."

Arabi verspricht Geschlossenheit und Willen

Die englische Woche lässt unterdessen kaum Zeit zum Hadern. Das westfälische Duell mit dem VfL Bochum steht unmittelbar bevor. Es könnte richtungweisend für die sportlichen Perspektiven und die Stimmungslage in Bielefeld werden. Arabi schwört ein und wünscht sich eine positive Atmosphäre auf den Rängen und auf dem Rasen: "Ich bin sicher, dass wir im eigenen Stadion gemeinsam mit den Fans wieder diese Geschlossenheit und den deutlichen Willen sehen werden, dass wir in der Bundesliga spielen wollen. Wir wollen alle zusammen den Ball über die Linie drücken."