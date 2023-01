Appell an die Regierung: ManUnited- und Liverpool-Fans machen gemeinsame Sache

Bei Manchester United und dem FC Liverpool stehen Eigentümerwechsel im Raum. Deswegen haben sich Fans beider Klubs zu einem ungewöhnlichen Schulterschluss entschieden.

Die Fans von Manchester United und dem FC Liverpool Hand in Hand? Eigentlich unvorstellbar. Eigentlich. Doch besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die in Frage stehenden Besitzverhältnisse ihrer Klubs sind es, die Red Devils und Reds zu einem Schulterschluss bewegen.

Die beiden größten und einflussreichsten Fan-Organisationen im Nordwesten Englands veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Regierung zu mehr Kontrolle und engerer Regelauslegung bei der Zulassung ausländischer Investoren auffordern.

Die Fans haben Angst vor Investoren, die "Sportswashing" betreiben wollen

Der Manchester United Supporters Trust (MUST) und Spirit of Shankly (SOS) reagieren damit auf mögliche Verkäufe von Klubanteilen durch die derzeitigen US-amerikanischen Besitzer. Sowohl die Glazer-Familie als auch die Fenway Sports Group (FSG) haben Verkaufsbereitschaft signalisiert. United- und LFC-Fans unterscheidet, dass sich letztere mit der Gesellschaft um den Börsenhändler John W. Henry aus Boston noch gut aufgehoben fühlen, den Glazers schlägt rund um Old Trafford jedoch schon seit Langem große Abneigung entgegen. Die Fanbasis in Manchester und in Liverpool eint jedoch die Furcht, Investoren aus Saudi-Arabien, Katar oder vergleichbaren Staaten könnten ihre Klubs komplett übernehmen, um dort weiteres "Sportswashing" zu betreiben.

MUST und SOS beziehen sich auf ein sogenanntes "White Paper", das bereits beschlossen ist: Im englischen Fußball wird eine unabhängige Kontrollinstanz installiert, die das Geschäftsgebaren der Profiklubs beaufsichtigen soll. Dazu zählen eine stärkere Kontrolle der zahlreichen ausländischen Investoren und ein größeres, manifestiertes Mitspracherecht von Fan-Organisationen in den einzelnen Klubs. Bei United und den Reds des deutschen Trainers Jürgen Klopp drängt jedoch die Zeit: Werden Anteile, eventuell gar zu 100 Prozent, von neuen Eignern übernommen, ehe der "Independent Regulator of English Football" (IREF) seine von der Regierung abgesegnete Arbeit aufnimmt?

Das Parlament muss dafür Sorge tragen, dass unsere Fußballvereine nicht in die Hände untauglicher und unangemessener Besitzer fallen. Duncan Drasdo und Joe Blott

Die beiden Geschäftsführer der relevantesten Fan-Organisationen, Duncan Drasdo (MUST) und Joe Blott (SOS), schreiben in ihrem gemeinsamen Appell an die Regierung: "Unsere Klubs werden allgemein als die größten des englischen Fußballs angesehen. Mit zusammen mehr als 200 Millionen Fans werden sie weltweit wahrgenommen. Vielleicht sind sie sogar zwei der bekanntesten Institutionen Großbritanniens überhaupt. Ihre globale Ausstrahlung lockt viele Bieter an, darunter auch einige, deren Motivation womöglich weder das kulturelle Erbe der Klubs noch die Interessen und Werte ihrer Fans berücksichtigt. Wir denken, das sollte ein Thema für die Regierung sein. So, wie das Parlament unsere wichtigsten kulturellen Errungenschaften schützen würde, muss es auch dafür Sorge tragen, dass unsere Fußballvereine nicht in die Hände untauglicher und unangemessener Besitzer fallen."

Die neuen Regeln sollen schneller in Kraft treten, fordern die Anhänger

Manchester United und der FC Liverpool seien die erbittertsten Rivalen, die man sich vorstellen könne, heißt es weiter. Wenn die Fans beider Lager nun in der Lage seien, eine gemeinsame Sache zu machen, dann aus diesem Grund: "Wir glauben, dass das Parlament die neuen Regeln für eine strengere Kontrolle von Klubbesitzern schneller in Kraft setzen und damit rechtzeitig die Zukunft unserer beiden Vereine schützen kann."

Eigentümerwechsel beim FC Chelsea und bei Newcastle United hatten in der Premier League zuletzt großes Aufsehen erregt. Der Verkauf des Londoner Klubs wegen der Sanktionen gegen den Russen Roman Abramovich an ein Konsortium um den US-Amerikaner Todd Boehly hatte einen zuvor nicht erwarteten Rekordpreis erreicht. Insgesamt rund fünf Milliarden Euro sollen dabei geflossen sein. Bei dem Traditionsklub im Nordosten stieg ein saudi-arabischer Staatsfonds ein. Mit dem Geld aus dem wegen Menschenrechtsverstößen umstrittenen arabischen Staat setzte in Newcastle umgehend ein sportlicher Aufwärtstrend ein. Aus Fan-Gruppierungen der "Magpies" ist zu hören, dass die Stimmen der Fans von der neuen Klubführung nach der Übernahme öfter und besser gehört würden als zuvor.

Liverpools Fans haben im Präsidium inzwischen ein größeres Mitspracherecht

In Liverpool hat der Aufschwung in der Ära Klopp Erfolge wie den Gewinn der Meisterschaft und der Champions League gezeitigt, gleichzeitig auch den Wert des Klubs enorm erhöht. Für die FSG scheint dort die Zeit reif, zumindest Teile des LFC zu veräußern. Nach der gescheiterten Beteiligung an einer europäischen Superliga und der heftigen Kritik auch in Liverpool hat die Klubführung dort den Fans über SOS ein größeres Mitsprache- und Stimmrecht im Präsidium eingeräumt. SOS hatte Bedeutung erlangt, als die Fans sich zusammenschlossen und 2010 die US-amerikanischen Klubeigentümer George Gillett und Tom Hicks vertrieben. Diese hatten die Reds an den Rand des Ruins gewirtschaftet. Dann stieg die FSG ein.

In Manchester gilt die Glazer-Familie als Hauptursache für eine sportliche Talfahrt nach brillanten Jahren, während Lokalrivale Manchester City, aus Abu Dhabi finanziert, United in der Premier League den Rang ablief.