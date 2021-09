Appelkamp über Wirtz und Adeyemi: "Ein Zeichen, dass man es schaffen kann"

Am Dienstagabend wird die neu formierte deutsche U-21-Auswahl in Lettland vermutlich erstmals ernsthaft gefordert. Vom möglichen vierten EM-Finale in Serie will Düsseldorfs Shinta Appelkamp zwar noch nicht reden, sprach aber über den großen Motivationseffekt des sonntäglichen TV-Abends.

Am Sonntag landete der deutsche U-21-Tross in Lettlands Hauptstadt Riga. Dort wird die neu formierte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz am Dienstagabend (18.15 Uhr LIVE! bei kicker) vermutlich erstmals auf echte Gegenwehr auf dem Platz treffen, nachdem sich Auftaktgegner San Marino beim 6:0-Erfolg der DFB-Junioren erwartungsgemäß als nicht konkurrenzfähig erwiesen hat.

Verbesserungsbedarf gab es dennoch. In einer Videositzung erklärten Kuntz und sein Trainerteam den Profis, warum sie mit der Vorstellung nach dem 5:0-Pausenstand nicht mehr zufrieden waren. Gerade in Sachen Positionsspiel und Raumaufteilung haperte es gegen einen Gegner, der offensiv nie gefährlich wurde. "Die zweite Halbzeit war nicht unser Anspruch, das müssen wir klar besser machen", betonte Shinta Appelkamp am Montag im Rahmen einer digitalen Medienrunde.

Düsseldorfs Mittelfeldspieler feierte in einem 4-4-2-System mit Raute auf der Zehn sein DFB-Debüt, obwohl er beim jüngsten U-21-EM-Titel Anfang Juni bereits Teil des Kaders gewesen war. Kurzfristig war Appelkamp für den verletzten Janni Serra ins Aufgebot gerutscht, blieb als einziger Feldspieler allerdings ohne Einsatzminuten.

Appelkamp setzt sich Stammplatz in der U 21 als Ziel

Nach dem Generationswechsel will er nun eine tragende Rolle spielen - im Klub wie in der U 21. "Mein Anspruch ist es, immer von Anfang an auf dem Platz zu stehen", sagt der in Tokio geborene Sohn einer japanischen Mutter und eines deutschen Vaters, der auch schon einen Einsatz für Japans U-18-Auswahl absolviert hat. Nun gilt sein Fokus den Aufgaben mit den ältesten DFB-Junioren, die die Chance haben, das vierte EM-Finale in Serie zu erreichen. Auch wenn er den diesjährigen Triumph hautnah von der Ersatzbank aus miterlebt hat und auf den Geschmack gekommen ist, schiebt er dieses auf den 2. Juli 2023 terminierte Ziel beim Endturnier in Rumänien und Georgien noch von sich: "Darüber brauchen wir noch nicht sprechen. Erstmal müssen wir die Qualifikation schaffen und dann Schritt für Schritt weitergehen."

Eine noch größere Motivation als eine U-21-Finalteilnahme oder gar ein Titelgewinn brachte der sonntägliche Fernsehabend für Appelkamp und Co. mit sich. Als Team schauten sich die U-21-Junioren den spielfreudigen Auftritt der A-Nationalmannschaft beim 6:0-Kantersieg gegen Armenien an. Als Vorlagengeber und Vollstrecker des sechsten Treffers mit dabei: Florian Wirtz und Karim Adeyemi, die beide mit Appelkamp vor einigen Wochen U-21-Europameister wurden. "Es ist super, wenn Jungs, die hier waren, in die A-Nationalmannschaft kommen. Dafür ist die U 21 ja da, es ist ein Zeichen, dass man es wirklich schaffen kann. Wir sind natürlich alle sehr stolz auf die Jungs." Beim Kantersieg der DFB-Elf in Stuttgart wurde von den U-21-Europameistern zudem noch Hoffenheims David Raum eingewechselt.

Das Ensemble von Hansi Flick - sicher auch für Appelkamp ein Traumziel, das allerdings noch in einiger Ferne liegt. In der Gegenwart will der 20-Jährige zunächst die EM-Quali-Aufgabe in Lettland erfolgreich lösen und danach soll es auch im Verein bergauf gehen.

Appelkamp über Düsseldorfs Start: "Das haben wir uns anders vorgestellt"

Mit vier Punkten aus fünf Spielen legte die Fortuna keinen guten Start hin. "Das haben wir uns anders vorgestellt, vor allem, weil wir letztes Jahr auch schlecht gestartet waren. Die Ergebnisse spiegeln nicht unbedingt unsere Leistungen wider. In vielen Spielen haben wir über weite Strecken das gezeigt, was wir vorhaben, offensiv und mit viel Pressing zu agieren. Wir konnten es aber noch nicht in gute Ergebnisse ummünzen. Darum geht es jetzt am Wochenende in Aue, dass wir endlich mal wieder drei Punkte einfahren", forderte Appelkamp, der bisher in vier von fünf Partien in der Düsseldorfer Startelf stand.