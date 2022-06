Apex Legends Global Series Finale steigt vom 7. bis 10. Juli

Der eSport in Apex geht in das größte Turnier des Jahres: Die ALGS Jahr 2 Championship findet in den USA statt. Gesucht wird das beste Team aus Teilnehmern von mehr als 75 Ländern.

So funktioniert das Global Series Highlight in Apex Legends. EA

Apex Legends ist als vollwertiges Mitglied im bedeutenden eSport der Welt angekommen. Nicht nur weil große Organisationen wie Fnatic zukünftig auch in Apex antreten - sondern vor allem weil die ALGS Championship mit knapp über 2 Millionen US-Dollar ein Ausrufezeichen setzt.

Die 40 besten Teams versammeln sich an der Atlantikküste der USA. Gesucht wir der globale Champion aus Tausenden von Teams, die zuvor am Challenger Circuit (offener Wettbewerb für alle Spieler weltweit) und an den Pro Leagues (offizielle eSport-Ligen) teilgenommen haben.

So läuft das Turnier in North Carolina

In der knapp 65.000 Quadratmeter großen PNC Arena in North Carolina werden zum ersten Mal seit etwa zwei Jahren wieder Fans live vor Ort sein. Das Finalturnier beginnt am 7 Juli mit einer zweitägigen Gruppenphase. Die besten Teams ziehen weiter in die Turnierphase, die mit einem Doppelausscheidungssystem dafür sorgt, dass lediglich 20 Teams in den Finaltag einziehen.

Die Finals steigen dann am Sonntag, den 10. Juli, an die siegreiche Organisation werden 500.000 US-Dollar gehen. Der Fokus wir auf eSport-Größen wie TSM, Team Liquid, Cloud9 und 100 Thieves liegen.