Aogo veröffentlicht rassistische Nachricht von Lehmann

Nach seinem Auftritt als "Sky"-Experte am Dienstag hat Dennis Aogo eine WhatsApp-Nachricht von Jens Lehmann veröffentlicht, die für Empörung sorgt.

Demnach schrieb der 51-jährige Ex-Torhüter, der seit einem Jahr als Vertreter von Investor Lars Windhorst im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA sitzt, direkt an Aogo: "Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?"

Aogo, der das Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen Manchester City und Paris St. Germain (2:0) als Experte bei "Sky" begleitete, kommentierte die rassistische Beleidigung bei Instagram mit den Worten: "WOW, dein Ernst? Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!"

Lehmann erklärte inzwischen, er habe mit Aogo telefoniert und "ihn um Verzeihung gebeten, wenn meine Äußerung despektierlich rübergekommen ist", sagte er der "Bild" und behauptete: "Sie war überhaupt nicht so gemeint, sondern positiv, da er als 'Sky'-Experte fachkundig ist und in seinem Auftreten sehr stark. Und deshalb auch die Quote erhöht. Das wollte ich damit sagen, aber war von mir unglücklich ausgedrückt."

Wem er die Nachricht eigentlich schicken wollte, verriet Lehmann nicht. "Da die WhatsApp von meinem Handy rausging, übernehme ich die Verantwortung dafür. Es war eine private Nachricht."