Antwi-Adjei: "Zum Glück gibt es in diesem Fall den VAR"

Totgesagte leben länger, so auch der VfL Bochum, der gegen Gladbach zu Hause gewann. Der Revierklub hatte dabei aber Glück mit dem VAR - und das gleich mehrfach.

"Es war ein extrem wichtiger Sieg", sagte Bochums Sturmtank Philipp Hofmann nach dem 2:1-Erfolg über Gladbach und betonte mit Blick auf den Abstiegskampf direkt: "Wir sind wieder im Geschäft."

Zehn Punkte hat der Revierklub auf der Habenseite - alle holte er zu Hause, zuletzt gab es daheim sogar drei Siege in Serie. Hofmann warnt eindringlich davor, sich darauf zu verlassen. "Wir müssen auswärts Punkte holen, sonst wird's eng mit dem Klassenerhalt."

Hofmann rätselt über Schwankungen

Am Samstag (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) geht es nun nach Bayern zum Duell mit dem FC Augsburg, wo man endlich die Auswärtsmisere überwinden möchte. "Wir fragen uns schon die ganze Saison, warum wir auswärts Leistungsschwankungen haben", sagte Hofmann: "Das ist ja deutlich erkennbar."

In der Tat ist das erkennbar: Der VfL ist die mit Abstand schwächste Mannschaft auf fremdem Platz, davon zeugen null Punkte aus sieben Spielen und 22 Gegentore, bei gerade mal vier eigenen Toren.

Wie man es besser machen kann, das zeigte der VfL gegen die Borussia. "Wir waren von der ersten Minute voll da, haben die richtige Laufbereitschaft an den Tag gelegt, waren eklig in den Zweikämpfen und haben es Gladbach nicht so einfach machen", verriet Christopher Antwi-Adjej, der aber auch zugab, dass "wir das Glück auf unserer Seite hatten".

Zwei knappe VAR-Entscheidungen pro Bochum

Gleich zweimal fielen knappe VAR-Entscheidungen zu Gunsten der Bochumer aus. Beim 1:0 von Antwi-Adjei hatte Schiedsrichter Daniel Schlager zunächst auf Abseits entschieden, wurde dann aber korrigiert. "Als der Linienrichter die Fahne gehoben hat, hatte ich damit abgeschlossen. Zum Glück gibt es in diesem Fall den VAR. Es hat mich umso mehr gefreut, dass es kein Abseits war."

Glück hatten der VfL sicherlich auch, als Ramy Bensebainis vermeintlicher Treffer zum 2:2 nach VAR-Eingriff von Schiedsrichter Daniel Schlager wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Jonas Hofmann wieder zurückgenommen wurde - und vor allem im Gladbacher Lager für Verwunderung, Kritik und mächtig Frust sorgte.