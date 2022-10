Antwi-Adjei: Sprinter mit Blickrichtung WM

Es war Kapitän Anthony Losilla vorbehalten, den VfL Bochum beim Nebelduell in Elversberg in die nächste Runde zu schießen. Beim hart erkämpften Erfolg im Pokal brachte sich auch ein schneller Stürmer wieder mal in Erinnerung.

Teilweise waren die Spieler bei der Partie im Nebel am Dienstagabend auf dem Rasen kaum noch auszumachen. Immerhin aber behielt Losilla den Überblick und sicherte seinem Team einen nicht unbedingt erwarteten 1:0-Sieg beim starken Spitzenreiter der 3. Liga.

Umstellung auf Dreierkette

Immerhin überstanden die Bochumer, in der Bundesliga nicht nur Schlusslicht sondern auch das Team mit den meisten Gegentreffern (27 in zehn Spielen), die brisante Pokalpartie ohne Gegentor. Zunächst mit Viererkette, dann stellte Thomas Letsch um auf eine Dreier-Formation; das könnte auch gegen Union Berlin mal wieder eine Lösung sein.

Erst gegen den Spitzenreiter der 3. Liga, am Sonntag also geht es gegen den Tabellenführer der Bundesliga, eine ziemlich anspruchsvolle englische Woche also für den VfL Bochum, die mit der üblen Niederlage in Stuttgart ja ziemlich böse begann.

"Die glücklichere Mannschaft"

Den Ausflug ins Saarland also beendet der VfL mit einem guten Gefühl, auch wenn Letsch zu Recht einräumte, man sei am Ende "die glücklichere Mannschaft" gewesen, habe allerdings "nicht unverdient" gewonnen.

Der Trainer wird gewiss über Umstellungen in der Defensive nachdenken, im Offensivbereich dürfte klar sein, dass Christopher Antwi-Adjei erneut eine Chance von Anfang an erhält. Simon Zoller ist wegen seiner Muskelverletzung ohnehin noch nicht einsatzbereit, "Jimmy" dagegen, zuvor häufig unauffällig geblieben, zeigte im Saarland eine starke Partie.

Lattenkreuztreffer

Schnell auf den Beinen ist der gebürtige Hagener ohnehin, diesmal setzte er sich auch im Dribbling ein ums andere Mal durch und schickte einige brauchbare Flanken in den Strafraum der Elversberger. Beinahe hätte er sogar seinen ersten Saisontreffer erzielt, doch sein Versuch fast von der Grundlinie, halb Schuss, halb Flanke, flog an das Lattenkreuz das Elversberger Tores.

Der Deutsch-Ghanaer, der 2019 in der Nationalelf Ghanas debütierte, hofft noch stark auf seine Teilnahme an der WM. Da will er sich natürlich mit gelungenen Auftritten im Bochumer Trikot in Erinnerung bringen.

Stafylidis dürfte zurückkehren

Antwi-Adjei also dürfte erste Wahl auf der rechten Seite bleiben, für die Defensive bietet sich eine weitere Alternative an. Kostas Stafylidis, nach seiner COVID-19 Erkrankung in Elversberg noch nicht im Kader, dürfte gegen Union am Sonntag wieder bereit stehen.

Dann kommt es auch für Dominique Heintz zu einem Wiedersehen mit seinem Stammverein; der Innenverteidiger ist ja bis Saisonende von Union an den Revierklub ausgeliehen. Nach holprigem Start in Bochum wegen diverser Zwangspausen ist Heintz mittlerweile körperlich wieder voll auf der Höhe - und nach seinem Teil-Einsatz im Pokal womöglich sogar ein Kandidat für die Startelf.