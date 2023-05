Antwi-Adjei: "Es haben alle wieder Hoffnung"

Der VfL Bochum hat die Krise erstmal abgeschüttelt und wieder dreifach gepunktet. In der kommenden Woche steht der Kracher bei Hertha BSC an.

Der April war hart für Fans und Verantwortliche in Bochum, zwei Punkte aus vier Spielen. Und auch der Mai begann mit dem 0:2 in Gladbach denkbar schlecht.

Umso überraschender war die Wucht, mit der die Bochumer an der Castroper Straße aus der Kabine kamen und in Person von Christopher Antwi-Adjei bereits in der zweiten Spielminute das 1:0 erzielten.

"Haben uns endlich wieder belohnt"

Jene Wucht des 29-Jährigen zwang dann auch nach der Pause Jeffrey Gouweleeuw zum Eigentor (59.), dem Kapitän Anthony Losilla das 3:1 folgen ließ.

"Die ganze Mannschaft wusste, worum es geht. Wir haben direkt alles reingelegt und uns nach langer Zeit endlich wieder belohnt", so Antwi-Adjei nach dem 3:2-Erfolg bei "Sky".

Losilla: "Es war eine harte Woche für uns"

Auch sein Kapitän, der in der vergangenen Woche mit seiner Mannschaft noch hart ins Gericht gegangen war, zeigte sich erleichtert, denn: "Es war eine harte Woche für uns. Die Stimmung war nicht so positiv, wir haben viel geredet", gab der 37-Jährige Einblicke in das Seelenleben des Teams.

Umso wichtiger war daher dann der Dreier: "Es ist ein geiles Gefühl nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Wenn jeder seinen Teil beiträgt, können wir jeden schlagen. Es war nicht alles perfekt, aber wenn wir so kämpfen, werden wir die Punkte holen", ist sich Losilla sicher. "Das Spiel war intensiv, wir haben hohen Aufwand betrieben. Was hier los ist, ist überragend. Es haben alle wieder Hoffnung", pflichtete Antwi-Adjei seinem Kapitän bei.

Dieser weiß auch, dass es am kommenden Spieltag um alles geht, dann nämlich gastiert der VfL bei Hertha BSC: "Es wird ein kämpferisches Spiel, am Ende können wir was Großes erreichen", weiß der Franzose. Und auch die Fans an der Castroper wussten das, lange nach Spielende skandierten sie "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin". Sollte Hertha nicht gewinnen, wäre deren Abstieg besiegelt, sollte Bochum gar gewinnen, winkt der sichere Klassenerhalt.