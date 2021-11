Antwerpen: "Wir machen in Derbys immer richtig gute Spiele"

Vor dem Derby beim 1. FC Saarbrücken sprach Kaiserslauterns Chefcoach Marco Antwerpen über die personelle Situation und den kommenden Gegner. Für das Duell müsse sein Team einen "kühlen Kopf bewahren".

Die Vorfreude war FCK-Coach Antwerpen auf der Pressekonferenz vor dem Derby in Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) anzumerken: "Wir haben gehört, dass ganz viele Fans von uns mitkommen, da freuen wir uns sehr drauf", so der 50-Jährige. "Wir wollen definitiv was mitnehmen." Beim Duell im Tabellenmittelfeld kann viel passieren, zwischen Rang sechs (Saarbrücken) und Platz elf (FCK) liegen lediglich zwei Punkte.

Beide Mannschaften zuletzt mit Niederlagen

Beide Teams verloren am letzten Spieltag, die Roten Teufel 0:2 gegen Würzburg, der FCS mit 0:1 in Mannheim. "Nach ihrer Derbyniederlage wird der Druck für Saarbrücken eventuell etwas größer, das wollen wir nach Möglichkeit ausnutzen", so Antwerpen. Dennoch zeigte Kaiserslauterns Trainer Respekt vor dem kommenden Gegner: "Saarbrücken hat einen sehr guten Einstieg in die Saison gehabt, mit Adriano Grimaldi haben sie einen Spieler, der über eine hohe Qualität verfügt", so Antwerpen. Man müsse "mit einem kühlen Kopf in die Partie gehen".

Wir versuchen, bei den Spieler eine hohe Identifikation mit Kaiserslautern zu erzielen. Marco Antwerpen

Außerdem spiele das Derby seinem Team in die Karten: "Wir machen in Derbys immer richtig gute Spiele", stellte Antwerpen klar. Zwar habe man keinen Spieler aus der Stadt, aber man versuche, "bei den Spielern eine hohe Identifikation mit Kaiserslautern zu erzielen. Das gelingt uns auch sehr gut, wenn man sieht, wie wir Derbys spielen. Ich finde es wichtig, dass man sich mit dem Verein identifiziert, das versuchen wir den Spielern mit auf den Weg zu geben."

Aufgrund der geringen Abstände könnte der FCK mit einem Sieg große Sprünge in der Tabelle machen, Saarbrücken will seinerseits mit einem Dreier den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten.