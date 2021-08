Antwerpen will "mal mit positiver Energie an die Sache gehen"

Am Dienstagabend findet die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC statt. Lautern-Trainer Marco Antwerpen will an die Leistung des vergangenen Spieltages anknüpfen.

Am Dienstagabend rollt der Ball im Leuna Chemie Stadion - der 1. FC Kaiserslautern gastiert beim Halleschen FC. Am Samstag gelang Lautern der erste Saisonsieg gegen 1860 München (3:0). Positive Energie für die Elf von Marco Antwerpen. "Wir müssen mal mit positiver Energie an die Sache gehen. So ein Sieg stärkt das Selbstbewusstsein, und wir werden versuchen, in Halle den ersten Auswärtssieg zu erringen", gab der Coach auf der Pressekonferenz am Montag preis.

Das Team wolle nicht mehr auf vergangene Spielzeiten zurückblicken, sondern sich weiterhin verbessern. "Vermehrt wollen wir lange Bälle spielen und auch mal auf den zweiten Ball gehen. Am Samstag hat man gesehen, dass wir dazu in der Lage sind. So können wir Spiele gewinnen", meinte Antwerpen.

Allerdings werden einige Akteure verletzungsbedingt fehlen. Lucas Röser, Anas Bakhat, Marlon Ritter, Felix Götze, Kevin Kraus, Avdo Spahic sowie Hikmet Ciftci sind derzeit nicht in der Lage, auf dem Platz zu stehen.

Kaiserslautern befindet sich nach vier Spielen mit vier Zählern auf dem 15. Platz, während Halle mit sieben Punkten Tabellensechster ist. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen (LIVE! bei kicker).