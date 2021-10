Antwerpen will "guten Lauf mitnehmen"

Der Trainer des FC Kaiserslautern Marco Antwerpen will das Spiel gegen den SC Freiburg unbedingt gewinnen. Um die Siegesserie fortzusetzen, oben anzuknüpfen und das Fritz-Walter-Stadion wieder vollzumachen.

Marco Antwerpen will die Erfolgsserie in der Liga gegen Freiburg fortsetzen. picture alliance / Guido Kirchner

Positiv gehe man laut dem 50-Jährigen in das Spiel auf dem heimischen Betzenberg. Auch aufgrund der erhöhten Zuschauerzahlen herrsche eine "Riesenvorfreude" beim Übungsleiter des FCK. So wurden mit 16.000 Tickets bisher bereits mehr Karten verkauft als beim letzten Heimspiel Fans im Fritz-Walter-Stadion waren. Für Antwerpen auch ein Verdienst der Mannschaft, welche sich diese Kulisse in den letzten Wochen durch gute Auftritte verdient habe.

Pokal-Aus verdaut, Personalnot gelindert

Tatsächlich konnte Kaiserslautern die letzten vier Ligaspiele ungeschlagen bleiben und dabei dreimal am Stück gewinnen. Doch nach diesem positiven Trend folgte im letzten Pflichtspiel das überraschende Ausscheiden im Pokal bei TuS Mechtersheim. Die Niederlage gegen den Oberligisten habe man laut Antwerpen aber schnell abgehakt. Ohnehin sei das "Spiel nicht vergleichbar" mit dem kommenden Aufeinandertreffen mit der Zweitvertretung der Breisgauer. Schließlich habe es sich um einen "anderen Wettbewerb" gehandelt, den man "unter anderen Umständen" und mit einer "anderen Aufstellung" habe angehen müssen.

Personell hat der Coach der Pfälzer inzwischen mehrere wichtige Kräfte wieder dabei: Jean Zimmer, Kapitän des Teams, konnte zuletzt im Benefizspiel gegen Mainz 05 wieder mitwirken und habe einen guten Eindruck bei seinem Trainer hinterlassen. Auch einem Einsatz von Felix Götze "steht nichts im Wege". Zu guter Letzt kehrt mit Nicolas Sessa ein entscheidender Faktor für das Offensivspiel der Lauterer in den Kader zurück. Diese Entscheidung habe man getroffen, weil Sessa "ein Spieler, der in relativ kurzer Spielzeit immer für spielentscheidende Situationen gut" sei.

Talentiertem Gegner die Freude nehmen

Über Akteure mit ähnlichem Potential würden aber auch die Gäste aus Freiburg verfügen: "Das sind talentierte Spieler, die glaube ich über Entwicklungspotential verfügen und sich auf so ein Spiel freuen werden". Diese Freude müsse man den Breisgauern, in deren Kader sich einige U-Nationalspieler tummeln, nehmen. In der aktuell guten Verfassung werde man diese Aufgabe positiv angehen.

Welche Akteure dieser Aufgabe gerecht werden sollen, verrät Antwerpen noch nicht. Verzichten muss er definitiv auf die verletzten Marco Röser, Anas Bakhat, Hikmet Ciftci und Anil Gözutök. Doch trotz der im Gegenzug wieder einsatzbereiten Stammkräfte gibt es keine Einsatzgarantien. Das Team der letzten Wochen sei schließlich auch ohne die ausgefallenen Leistungsträger gut aufgetreten und habe es sich somit verdient, dass Antwerpen und sein Trainerteam sich "offenhalten, ob wir die Mannschaft ändern."

Wir wollen das Spiel gewinnen. Marco Antwerpen

Sicher ist für den Coach aber eins: "Entscheidend ist den guten Lauf mitzunehmen und Punkte zu sammeln". Diese wird der FCK als Zehntplatzierter brauchen, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren. Die Marschroute ist daher klar: "Wir wollen das Spiel gewinnen". Um drei Punkte zu holen, oben anzudocken und nicht zuletzt auch um immer mehr Fans in das heimische Stadion zu locken.