Antwerpen will eine "neue Serie starten" - aber noch ohne Boyd

Der 1. FC Kaiserslautern will am Samstag im Gastspiel beim VfL Osnabrück wieder in die Erfolgsspur finden. Neben Mike Wunderlich fehlt aber auch weiterhin Sturmtank Terrence Boyd.

Boyd verpasste schon die beiden vergangenen Spiele gegen Verl (2:1) und bei 1860 München (1:2) aufgrund einer Corona-Infektion. Auch für die Partie an der Bremer Brücke am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der Winter-Neuzugang noch keine Option. "Wir hatten die Hoffnung, dass es klappt", sagte Cheftrainer Marco Antwerpen, der neben Boyd und den Langzeitverletzten (zur Vorschau: VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern) auch auf Mike Wunderlich verzichten muss.

Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 in München sah aufgrund einer Schwalbe seine 5. Gelbe Karte und ist damit gesperrt. "Dass der Ausfall irgendwann kommen wird, war klar", sagte Antwerpen, der aber einen "Führungsspieler" vermissen wird. "Er ist wichtig bei Standardsituation, für den Spielrhythmus. Du hast als Trainer immer ein gutes Gefühl, wenn er den Ball hat. Aber wir versuchen auch den Ausfall zu kompensieren."

Die Spieler haben immer selbst ein gutes Gespür dafür, was nicht so gut gelaufen ist. Marco Antwerpen

Das ist auch dringend nötig, kassierten die Roten Teufel doch nach 13 Partien ohne Niederlage im Stadion an der Grünwalder Straße wieder eine Niederlage und verpassten es, ein Polster auf die Verfolger aufzubauen. "Es hat uns einfach erwischt", wollte Antwerpen das 1:2 in München nicht überbewerten. Überhaupt verwies er auf die schwierigen Auswärtsaufgaben in dieser Saisonphase in Mannheim (0:0), München und nun Osnabrück: "Da kann man nicht immer sagen, dass man einfach jedes Spiel gewinnt."

Wichtig sei es, die Lehren aus Rückschlägen wie in München zu ziehen. Und dabei kann sich das Trainerteam laut Antwerpen auf die Mannschaft verlassen: "Die Spieler haben immer selbst ein gutes Gespür dafür, was nicht so gut gelaufen ist und wo wir den Hebel ansetzen müssen." Dabei geht es nicht nur um die paar fehlenden Prozent, die schon Wunderlich nach dem Dienstagsspiel angemahnt hatte. Antwerpen will jetzt vor allem wieder "gut in der Defensive stehen" und "mit mehr Spirit in die Partie gehen". Schließlich stellt der FCK noch immer die beste Abwehr der Liga (18 Gegentore), kassierte aber in drei der vergangenen vier Spiele immer mindestens einen Treffer.

Ich habe nicht das Gefühl, dass die Osnabrücker Fans unfair sind. Marco Antwerpen

"Es geht jetzt darum, wieder eine neue Serie zu starten", sagt der Coach - auch weil die Saison so langsam auf die Zielgerade einbiegt, der FCK einen direkten Konkurrent mindestens auf Abstand halten und zudem ausnutzen könnte, dass sich Mannheim und Braunschweig am Sonntag gegenseitig die Punkte stehlen. Trotzdem, betont Antwerpen, hat das Spiel an der Bremer Brücke "keine besondere Bedeutung". "Es gibt drei Punkte, die möchten wir holen und besser spielen, als wir es in München gemacht haben." Insofern gilt der frische Ansatz, die Besinnung auf alte Stärken, nicht nur für die Osnabrück-Partie, "das wird auch in den nächsten zehn Spielen entscheidend sein".

Kühler Kopf sei nun gefragt - erst recht, wenn es am Samstag emotional vor bis zu 16.000 Zuschauern zugehen dürfte (VfL-Verteidiger Beermann erwartet ein Fußballfest). Der VfL darf sein Stadion wieder voll auslasten. "Ich mag die Bremer Brücke, das ist ein kleines knackiges Stadion. Da habe ich selbst immer gerne gegen Osnabrück gespielt, auch als Trainer", sagte Antwerpen, der aber eine sportliche Atmosphäre erwartet. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Osnabrücker Fans unfair sind. Es wird hitzig. Wir nehmen das an und unsere Jungs haben auch Bock darauf."