Antwerpen über Hannovers Stehle: "Das würde gut passen"

Der 1. FC Kaiserslautern tritt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in Meppen an. Cheftrainer Marco Antwerpen hat klare Anforderungen an seine Mannschaft - und kommentierte auch ein Transfergerücht.

Einer für den Betze? Hannovers Simon Stehle hat das Interesse des 1. FC Kaiserslautern geweckt. imago images/Joachim Sielski