Antwerpen: "Stolz bin ich, wenn wir am Sonntag gewinnen"

Der 1. FC Kaiserslautern ist auch in seinem dritten Saisonspiel ohne Tor geblieben und durch das 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nach der Partie lobte Trainer Marco Antwerpen seine Spieler für eine kämpferisch starke Leistung, formulierte aber auch eine Forderung.

10:15 Torschüsse und 50 Prozent Ballbesitz: Die Statistiken stützten den Eindruck, den der 1. FC Kaiserslautern am Montagabend im Fritz-Walter-Stadion beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach hinterlassen hatte. Die Pfälzer lieferten eine sehr ansprechende Leistung ab und zwangen dem Bundesligisten einen großen Kampf auf.

"Das ist das, was wir in den nächsten Spiel auch anbieten müssen", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen, als er nach der Partie am Mikrofon der ARD über die zurückliegenden 90 Minuten sprach. Seine Mannschaft hatte in Sachen Wille, Einsatzbereitschaft und Lauffreude keine Wünsche offen gelassen. Dass es am Ende trotzdem nicht reichte, lag vor allem an der mangelnden Durchschlagskraft.

Wir müssen kühler vor dem Tor werden Marco Antwerpen

Zwar gab René Klingenburg schon nach 27 Sekunden den ersten Schuss ab, in der restlichen Spielzeit kamen aber nur zwei nennenswerte Möglichkeiten hinzu (6., Redondo, 25., Zimmer). "Wir vergessen das Toreschießen", haderte Antwerpen, schließlich war der FCK auch in den ersten beiden Punktspielen gegen Eintracht Braunschweig (0:0) und den SV Meppen (0:1) ohne Erfolgserlebnis geblieben. "Wir müssen kühler vor dem Tor werden", forderte Antwerpen, "dann sind wir auch in der Lage, ein Spiel zu gewinnen."

Obwohl sein Team am Montagabend durchaus überzeugt hatte, entgegnete der 49-jährige Coach auf die Frage, ob er dennoch stolz auf seine Spieler sei: "Ich hätte das Spiel gerne gewonnen. Stolz bin ich, wenn wir am Sonntag in Berlin gewinnen." Dann ist Kaiserslautern wieder im Liga-Alltag gefordert. In der Hauptstadt bekommt es Antwerpens Team am kommenden Sonntag mit der Viktoria zu tun (13 Uhr LIVE! bei kicker). Der Aufsteiger führt die Tabelle an - und stellt mit sechs Toren aus den ersten beiden Spielen den besten Angriff.