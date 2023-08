Antwerpen statt Burnley: BVB verleiht Coulibaly

Nachdem der Wechsel von Borussia Dortmunds Soumaila Coulibaly zum FC Burnley kürzlich geplatzt war, hat der Abwehrspieler nun einen neuen Verein gefunden - in Belgien.

Nach zwei Pflichtspieleinsätzen in zwei Jahren kehrt Soumaila Coulibaly Borussia Dortmund vorerst den Rücken. Wie der BVB am Freitag bekanntgab, wechselt der 19 Jahre junge Innenverteidiger auf Leihbasis zum Royal Antwerp FC in die belgische Jupiler Pro League. Der Franzose kommt zunächst auf Leihbasis bis Sommer 2024 zum dortigen Doublesieger, anschließend besitzen die Antwerpener eine Kaufoption, wie der Verein bestätigte. Diese soll angeblich etwa zwölf Millionen Euro betragen.

"Für Soumi hat sich die Chance ergeben, in Antwerpen auf nationalem und internationalem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Da wir ihm diese Spielpraxis auf der Innenverteidiger-Position aktuell nicht garantieren können, sind wir seinem Wunsch der Ausleihe nachgekommen", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Bis vor einigen Wochen deutete noch alles auf einen Wechsel des 19-Jährigen zum FC Burnley in die Premier League hin. Nach absolviertem Medizincheck platzte der Deal jedoch im letzten Moment, da es Unstimmigkeiten bezüglich der Kaufpflicht gegeben haben soll, die einer einjährigen Leihe bis 2024 hätte folgen sollen.

Statt der rund 17,5 Millionen Euro vom Premier-League-Aufsteiger zahlt der Klub von Trainer Mark van Bommel, sofern dieser die Kaufoption zieht, nun rund 5,5 Millionen Euro weniger für den Abwehrmann. Damit hätte es sich finanziell dennoch ausgezahlt, dass der BVB Coulibaly im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs von Paris St. Germain verpflichtete. Der 1,90 Meter große französische U-20-Nationalspieler war damals - angepriesen als "einer der vielversprechendsten Akteure der Nachwuchsakademie" von PSG - ablösefrei gekommen. Sportlich allerdings tat er sich schwer, bei den BVB-Profis Fuß zu fassen, zumal er bei seiner Ankunft noch an einem Kreuzbandriss laborierte.

Bundesliga-Debüt in Stuttgart

Während Coulibaly für die zweite Mannschaft in der 3. Liga insgesamt 25 Spiele absolvierte, waren es für die erste nur deren zwei: Am 2. November debütierte er im Champions-League-Gruppenspiel beim FC Kopenhagen (1:1) als Einwechselspieler, am 15. April schließlich auch in der Bundesliga. In Stuttgart wurde er zur Pause für den angeschlagenen Mats Hummels eingewechselt, trug aber maßgeblich dazu bei, dass der VfB in Unterzahl nach 0:2- und 2:3-Rückstand noch ein 3:3-Remis ergatterte (kicker-Note 5).

Während er in der Premier League wohl sportlich einen schweren Stand gehabt hätte, dürften Coulibalys Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten in Belgiens Oberhaus größer sein. Mit Toby Alderweireld verteidigt bei den Antwerpenern aber ebenfalls bereits ein gestandener, 127-maliger belgischer Nationalspieler in der Zentrale.

Dem BVB wiederum bleiben in der Innenverteidigung nach jetzigem Stand neben Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels nur noch Antonios Papadopoulos aus der U 23, nachdem neben Coulibaly zuletzt auch Nnamdi Collins in Richtung Frankfurt abwanderte. Damit hat der BVB nun erhöhten Handlungsbedarf in der Innenverteidigung.