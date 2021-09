Antwerpen spürt vor dem Derby keinen Druck

Derbytime im Südwesten: Gegen den Erzrivalen Waldhof Mannheim will der 1. FC Kaiserslautern der Krise am Samstag trotzen und gleich zwei erfolgreiche Serien fortsetzen.

Marco Antwerpen kommt die Lage bekannt vor. "Vergleichen kann man das schon", blickt der 49-Jährige auf seinen Einstand beim FCK im vergangenen Februar zurück. "Mannheim spielte auch damals mit breiter Brust. Bei uns war die Lage noch angespannter als jetzt", fuhr der Trainer am Freitag fort. Trotz schlechter Vorzeichen feierten die Pfälzer damals einen 2:0 Sieg im Prestigederby. Um dies am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zu wiederholen, ist im Vergleich zu den letzten Wochen jedoch eine klare Leistungssteigerung nötig.

Doch zwei Aspekte sprechen trotz des Fehlstarts für die Roten Teufel. Zum einen ist es ein Heimspiel. Seit Ende Januar haben die Lauterer zuhause nicht mehr verloren (1,91 Punkte pro Partie) und sich stets recht stabil präsentiert - ganz im Gegensatz zu manchem Debakel auf fremdem Platz. Zum anderen konnte man sich in den vergangenen Jahren immer darauf verlassen, dass die Mannschaft zumindest in den Derbys alles aus sich herausholte.

Alle Derby-Torschützen noch an Bord

Während in zahlreichen anderen Spielen die Einsatzbereitschaft und der Wille Anlass zur Kritik gaben, ist der Traditionsverein gegen die Lokalrivalen aus Mannheim und auch Saarbrücken stets auf der Höhe. Drei 1:1-Remis und der 2:0-Erfolg vom Jahresanfang stehen in der jüngeren Historie gegen Waldhof. Mit Hendrick Zuck (2), Kevin Kraus, Marlon Ritter und Marius Kleinsorge spielen übrigens alle Derby-Torschützen aus den letzten Jahren noch für den FCK - keine Selbstverständlichkeit bei der extremen Personalfluktuation.

"Es wird ein hitziges Spiel werden"

Der letzte Sieg der Mannheimer datiert gar aus dem Jahr 1996, auf dem Betzenberg ist es noch sieben Jahre länger her. Doch worauf wird es ankommen, dass die positive Statistik auch am Samstagnachmittag Bestand haben wird? "Wir müssen in gewissen Situationen einen kühlen Kopf behalten und dürfen uns nicht zu Dingen hinreisen lassen, die spielentscheidend sein können. Denn es wird ein hitziges Spiel werden", erklärt Antwerpen.

Während es im Umfeld nach dem Fehlstart mit nur einem Sieg aus sieben Spielen wieder mächtig rumort, betrachtet Antwerpen die Lage noch vergleichsweise entspannt. "Drucksituationen entstehen erst in der finalen Phase einer Saison. Jetzt geht es erstmal nur darum, sich zu positionieren", so der Trainer. Doch bei dieser Positionierung muss der Fritz-Walter-Klub schnellstmöglich Boden gut machen, um nicht erneut im Abstiegskampf zu landen. Eine Niederlage im Derby würde da gleich doppelt schmerzen.