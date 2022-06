Antwerpen ruft: Scott verabschiedet sich vom FC Bayern

Christopher Scott verlässt den FC Bayern München vorzeitig. Der Offensivspieler, der hauptsächlich bei der Zweitvertretung des FCB spielte, wechselt zu Royal Antwerpen.

Nach zwei Bundesligaspielen und jeweils 24 Partien in der 3. Liga sowie in der Regionalliga Bayern ist für Scott trotz Vertrag bis Juni 2023 beim FC Bayern Schluss. Der 20-Jährige wird künftig in der 1. Liga in Belgien bei Royal Antwerpen spielen. Dort hat er einen Kontrakt bis 30. Juni 2026 unterschrieben.

"Mit dem Wechsel in die belgische erste Liga will er nun den nächsten Schritt machen", erklärt FCB-Campus-Leiter Jochen Sauer den Transfer. "Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und werden seine Entwicklung sehr genau verfolgen."

Scott schnuppert zweimal Bundesliga-Luft

Scott kam im Januar 2020 von Bayer 04 Leverkusen zu den Münchnern. „In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich Christopher bei uns vom Jugendspieler zu einem festen Bestandteil der Amateure entwickelt", meinte Sauer, im April 2021 durfte er gegen Union Berlin (1:1) und Leverkusen (2:0) sogar Bundesliga-Luft schnuppern.