Antwerpen: "Mit allem anderen beschäftigen wir uns nicht"

Mit reichlich Rückenwind tritt der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wiesbaden an. Coach Marco Antwerpen hat auch für die Fans ein klares Ziel vor Augen.

Die Roten Teufel spielen eine starke Saison. Will man das Haar in der Suppe suchen, ist dieses auswärts zu finden. Denn während Kaiserslautern das beste Heimteam der Liga ist, steht in der Auswärtstabelle "nur" Rang acht zu Buche. "Wir agieren auswärts noch nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen. In Wiesbaden versuchen wir wieder, unser Spiel auf den Platz zu bringen und drei Punkte einzusammeln", sagte Coach Antwerpen auf der Pressekonferenz vor der Begegnung.

Verlassen kann sich der FCK einmal mehr auf die eigenen Fans. Natürlich sind auch die Anhänger in höchster Euphorie, 16 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen haben diese noch einmal zusätzlich befeuert. Auch in Wiesbaden werden etliche Anhänger des Tabellenzweiten erwartet, was die Partie fast zu einem Heimspiel machen könnte. "Das macht Riesenspaß. Wenn man mitverfolgt, was in Kaiserslautern vor dem letzten Spiel in den Straßen los war, was auch jetzt wieder auf die Beine gestellt wird, das ist Wahnsinn und spricht natürlich für unsere Fans. Wir wollen ihnen etwas zurückgeben und sie mit drei Punkten auf die Heimfahrt schicken", so der Trainer.

Gibt es also nur noch ein Problem: Den SV Wehen Wiesbaden. Aber wie schwierig wird es bei einer Mannschaft, die im Mittelfeld der Tabelle steht und für die es sportlich um nicht mehr viel geht? "Das ist schwierig zu beurteilen. Wir stellen unsere Mannschaft auf ein schweres Auswärtsspiel ein, wollen die drei Punkte mitnehmen", fordert Antwerpen. "Man hat gesehen, mit wie viel Wille und Entschlossenheit wir aktuell in die Spiele gehen, das wollen wir wieder auf den Platz bringen. Mit allem anderen beschäftigen wir uns nicht."

Fehlen werden dem Coach am heutigen Abend Anas Bakhat (Muskelfaserriss), Kevin Kraus (Rot-Sperre), Marvin Senger (Sprunggelenksverletzung) und Lucas Röser (Kreuzbandriss).