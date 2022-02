Antwerpen lobt Aytekin: "Starke Leistung" mit "Ausstrahlung"

Während man in Kaiserslautern mit dem 0:0 im Südwest-Derby gegen Waldhof zufrieden ist, hätte man bei den Mannheimern lieber einen Dreier eingefahren. FCK-Torjäger Terrence Boyd zeigte sich selbstkritisch, eine Verletzung überschattete die Partie. Lauterns Coach Marco Antwerpen fand lobende Worte für den Schiedsrichter.

Lauterns Torjäger Terrence Boyd, der in der 55. Minute vor dem leeren Tor vergab, zeigte sich nach dem torlosen Remis selbstkritisch: "Es war ein seltsames Spiel. Man konnte es nicht so richtig deuten, alles war möglich auf beiden Seiten", so der Stürmer nach Abpfiff bei "MagentaSport". "Ich bin angepisst, weil ich dem Team den Sieg schenken konnte und eigentlich musste. Ich bin enttäuscht von mir selbst."

Götzes Verletzung "so bitter"

FCK-Coach Marco Antwerpen zeigte sich mit dem Remis insgesamt zufrieden: "Wir haben heute wieder defensive Stabilität an den Tag gelegt. Wir wussten, dass es hier heute ein schweres Auswärtsspiel ist. Für mich ist das Unentschieden verdient, wir nehmen den Punkt gerne mit", so der 50-Jährige. Allein die Verletzung von Felix Götze, der nach einer guten Viertelstunde das Feld verlassen musste, warf einen Schatten auf die Partie: "Ganz bitter. Der Fuß ist sofort angeschwollen und er musste raus. Das ist so bitter für den Jungen, der immer wieder Anschluss findet. Mit dem Wechsel hat das dann auch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben."

Da merkst du direkt, der hat Ausstrahlung, da traust du dich dann auch nicht immer, was zu sagen. Das war eine klasse Vorstellung. Marco Antwerpen über Deniz Aytekin

Besonders hob Antwerpen nach Schlusspfiff den Unparteiischen Deniz Aytekin hervor, den der DFB nach dem wilden Hinrunden-Spiel am achten Spieltag auf die Partie angesetzt hatte: "Der Schiedsrichter hat eine starke Leistung gebracht. Da merkst du direkt, der hat Ausstrahlung, da traust du dich dann auch nicht immer, was zu sagen. Das war eine klasse Vorstellung. Auch bei den Spielern fand ich das super, gute Verhaltensweise heute."

Auf der Gegenseite konnte Mannheims Trainer Patrick Glöckner mit dem Punkt ein bisschen schlechter Leben. "Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Die zwei, drei Aktionen, die von uns zum Tor führen könnten, müssen wir halt setzen", so der 45-Jährige. "Leider konnten wir den Sieg nicht einfahren, trotzdem war es ein aufopferungsvolles Spiel, das den Derbycharakter verdient hatte. "