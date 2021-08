Am Sonntag ist der 1. FC Kaiserslautern in Berlin bei der Viktoria zu Gast. Trotz des Fehlstarts bleibt Marco Antwerpen gelassen. Und er hofft auf Kevin Kraus.

Null Tore, ein Punkt, Aus im Pokal - noch läuft es nicht rund für den FCK in der neuen Spielzeit. Antwerpen ist sich bewusst, dass hinter den Pfälzern eine Saison liegt, "die nicht sehr gut war, wir standen am Abgrund". Doch nach zwei Spieltagen und dem Aus im Pokal gegen einen Bundesligisten will der Coach keine Schwarzmalerei betreiben. "Aktuell ist die Tabelle noch nicht aussagekräftig, da müssen wir im Moment nicht die ganze Zeit draufschauen", macht er am Freitag unmissverständlich klar. Wohl wissend, dass eine weitere Niederlage und der mögliche Sturz auf einen Abstiegsplatz Unruhe im Umfeld hervorrufen würde.

Jetzt gerade fehlt nur noch der finale Torerfolg. Marco Antwerpen

"Ich wäre jetzt auch gern an der Stelle von Viktoria Berlin, das gebe ich zu", meinte Antwerpen, der Neuling führt nach zwei Siegen die Tabelle an. "Wir tun viel dafür, um am Sonntag das Spiel zu gewinnen", so der Trainer. Dazu muss es aber in der Offensive besser laufen. "Natürlich müssen wir Tore erzielen. Wir arbeiten daran, dass wir uns da verbessern", so Antwerpen, der glaubt, dass sein Team "das Problem relativ schnell beheben" wird. Solange der FCK Torchancen habe, sieht Antwerpen keinen Grund, nicht schnell den Bock umstoßen zu können. "Jetzt gerade fehlt nur noch der finale Torerfolg."

Den soll es am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) geben. Antwerpen erwartet von seinem Team, an die Leistung vom Gladbach-Spiel (0:1) anzuknüpfen. "Wichtig, dass wir den nächsten Step machen, dass wir das Spiel von Anfang an beginnen. Gleiche Leidenschaft, gleiche Laufbereitschaft."

Hoffnung bei Kraus - Ritter fehlt

Fehlen werde dabei Marlon Ritter, bei ihm sei "nicht absehbar, wann er ins Training zurückkehrt". Bei Kevin Kraus dagegen, der gegen Gladbach einen Schlag auf das Knie bekommen hatte, besteht zumindest Hoffnung. Der Abwehrchef konnte aber "bisher noch nicht trainieren", so Antwerpen. "Und da müssen wir sehen, ob er mit dem Schmerz spielen kann oder ob ein Einsatz ausgeschlossen ist."