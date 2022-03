Antwerpen: "Halte nichts davon, die krasse Außenseiterrolle zu verteilen"

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Havelse sprach FCK-Coach Marco Antwerpen über den Gegner, Ablenkungsfaktoren sowie den verletzten René Klingenburg.

Zweiter gegen Letzter, das Hinspiel endete mit 6:0 für Kaiserslautern: Die Vorzeichen vor dem Spiel am Wochenende zwischen Kaiserslautern und Havelse könnten kaum klarer sein. Dennoch weiß Marco Antwerpen um die Qualität des TSV: "Ich halte nichts davon, die klare Außenseiterrolle zu verteilen. Wir wissen, dass sie in den letzten Wochen Punkte geholt haben."

In der Tat konnte Havelse in vier der letzten sechs Spiele punkten und auch die Spitzenteams aus Magdeburg, Braunschweig und Saarbrücken zum Stolpern bringen. "Havelse hat sich in der Liga etabliert und weiß, wie man in dieser Liga spielen muss", so der 50-Jährige weiter.

Gegen Havelse müssen die Lauterer neben dem Gegner auch der eigenen Erwartungshaltung gerecht werden. Neun Spieltage vor Ende der Saison spitzt sich der Aufstiegskampf immer weiter zu und der Vorsprung auf Verfolger Braunschweig ist auf zwei Punkte geschrumpft. Dennoch nehme die Anspannung laut Antwerpen nicht zu, man wisse, was man abliefern will. "Wir wollen die drei Punkte holen", betonte der FCK-Trainer.

Auch das drohende Kuriosum, am letzten Spieltag aufgrund der Streichung von Türkgücü München spielfrei zu haben, lenke die Mannschaft nicht ab. "Wir hoffen im sportlichen Sinne, dass Mannschaften die Saison zu Ende spielen, wir konzentrieren uns aber auf uns", sagte Antwerpen zur "Causa" Türkgücü.

Klingenburg steigt "voraussichtlich am Dienstag" wieder ins Mannschaftstraining ein

René Klingenburg wird den Roten Teufeln gegen Havelse derweil definitiv fehlen. Der 28-Jährige war beim 1:0-Sieg im Spitzenspiel bei Osnabrück nach einem Zweikampf unglücklich auf den Kopf und Rücken gefallen und musste von Sanitätern vom Platz getragen werden. Antwerpen, der den Unglücksraben bereits aus seiner Zeit bei Preußen Münster kennt, wolle bei Kopfverletzungen vorsichtig sein, sodass Klingenburg "voraussichtlich am Dienstag" wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll.