Antwerpen: "Der Betze hat gebebt, wie zu alten Tagen"

Für den Auftritt seiner Mannschaft im Pfalz-Saar-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken fand FCK-Coach Marco Antwerpen viele lobende Worte. Zum Sieg der Roten Teufel habe aber auch die Rekordkulisse im Fritz-Walter-Stadion ihren Teil beigetragen.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel blickte Marco Antwerpen auf ein mitreißendes Derby zurück. Der 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken sei ein Spiel gewesen, dass man "in zwei Hälften unterteilen müsse": Vor der Roten Karte für Verteidiger Kevin Kraus, der kurz vor der Halbzeit wegen eines missglückten Tritts gegen Robin Scheu vom Platz geflogen war, und danach.

"Bis zur Roten Karte haben wir das Spiel kontrolliert, hatten erste Chancen und sind dann verdient auch nach dem Elfmeter in Führung gegangen", analysierte der FCK-Trainer die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte. Nach der Roten Karte verschwand diese Kontrolle dann zeitweise komplett, sodass der FCS direkt nach der Halbzeit zum Ausgleich kommen konnte. "Nach dem Ausgleich mussten wir uns natürlich erstmal schütteln", gab der 50-Jährige zu, "aber die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen", sodass die Hausherren nur acht Minuten nach dem 1:1 wieder in Führung gingen.

"Kulisse im Stadion war Emotion pur"

Nach dem 2:1 durch Terrence Boyd hatte der FCK den Gästen dann endgültig den Zahn gezogen und konnte trotz Unterzahl das Spiel weitestgehend bestimmen. Als Kenny Prince Redondo dann in der 65. Minute zum entscheidenden 3:1 traf, gab es am Betzenberg kein Halten mehr. "Nach den Toren war die Kulisse im Stadion Emotion pur, da hat der Betze gebebt wie zu alten Tagen", lobte Antwerpen die knapp 47.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion, die jede Aktion der Roten Teufel mit frenetischem Beifall belohnten.

Am Ende stand ein verdienter 3:1 Sieg, durch den der FCK den zweiten Tabellenplatz von Eintracht Braunschweig wieder zurückerobern konnte. "Wir sind glücklich, dass wir das Derby gewonnen haben und dass wir die drei Punkte in Kaiserslautern behalten konnten" resümierte Antwerpen, "doch im Kopf bereiten wir uns schon auf Wiesbaden am Freitag vor".

Boyd: "Es ist einfach geil, was für eine Mentalität hier drinsteckt"

Auch Boyd, der mit zwei Torbeteiligungen einmal mehr seinen Wert für den Tabellen-Zweiten unter Beweis stellte, lobte am Mikrofon von "MagentaSport" das Team und die Fans. "Es ist einfach geil, was für eine Mentalität hier drinsteckt", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel. Nach der Roten Karte hätte das Team sich bereits auf eine lange zweite Hälfte gefasst gemacht, doch dann "kommen die Fans und dann Bumm, Bumm", beschrieb der Torjäger die Geschehnisse aus seiner Sicht. Von Aufstieg will in Kaiserslautern aber weiterhin niemand etwas hören. "Schnauze halten, weiterarbeiten", mahnte Boyd: "Das war ein Derbysieg, das war geil, aber wir haben es noch nicht geschafft."