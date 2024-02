Antwerpen-Debüt und der Kampf um Rang drei: Das bringt der 24. Spieltag

Der 24. Spieltag in der 3. Liga steht vor der Tür: Der Kampf um Rang drei bleibt spannend - und könnte sich auf die direkten Aufstiegsränge ausweiten. Während in Mannheim ein neuer Trainer sein Debüt gibt, sind die beiden Topteams auf fremdem Platz gefordert.

Nach zwei torlosen Spielen mit drei Platzverweisen will der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (19 Uhr) die Trendwende schaffen - allerdings sind die Saarländer personell stark gebeutelt, trotz des Neuzugangs Robin Becker. Nur 13 Feldspieler stehen zur Verfügung - und Marcel Gaus könnte aufgrund der Geburt seines vierten Kinds auch noch ausfallen.

Spannend bleibt der Kampf um den Relegationsrang. Diesen belegt momentan Ulm. Mit einem Sieg in Lübeck, das mit Daouda Beleme nochmal offensiv nachbesserte, könnte der Aufsteiger - der ab sofort auf Stürmer Tobias Rühle verzichtet (13 Spiele, drei Tore, Wechsel nach Illertissen) - sogar für eine Nacht den Rückstand auf die direkten Aufstiegsränge bis auf drei Zähler verkürzen. Damit könnten die Spatzen auch Verfolger Sandhausen auf Distanz halten. Die Kurpfälzer treten am Samstag (14 Uhr) parallel beim abstiegsbedrohten Halleschen FC an und vermeldeten leichte Entspannung beim zuletzt arg beanspruchten und angeschlagenen Personal.

Verl mit Fein - Bielefeld unter Druck

Auch Verl und Essen - beide vier Punkte hinter Ulm - kämpfen um ihre gute Positionierung im Aufstiegsrennen. Während Verl mit dem namhaften Transfercoup Adrian Fein bei der SpVgg Unterhaching antritt, empfängt Essen Schlusslicht Freiburg II. Fraglich bei RWE sind Kapitän Vinko Sapina (Kniebeschwerden) und Björn Rother (Infekt).

Fernhalten von den Abstiegsrängen will sich 1860 München, das mit drei Neuen in Aue antritt. Später (16 Uhr) geht es auch für Bielefeld darum, das zarte Polster von zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone mindestens zu halten, besser auszubauen. Der DSC empfängt die Kölner Viktoria. "Wir arbeiten zusammen daran, da unten rauszukommen. Schuldzuweisungen, Druck oder Angst helfen uns nicht weiter", sagt Sportdirektor Michael Mutzel nach vier Punktspiel-Pleiten in Serie.

Antwerpen-Debüt gegen Münster

Der Drittliga-Sonntag hat es in sich: Zunächst (13.30 Uhr) gastiert der Tabellenzweite Dresden beim FC Ingolstadt, der auf den Relegationsrang schielt. Dynamo will dagegen nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Dortmund II wieder in die Spur finden - und hofft auf die Qualitäten von Rückkehrer Ahmet Arslan. Um 16.30 Uhr kommt es zum Debüt von Marco Antwerpen bei Waldhof Mannheim - zu Gast ist Preußen Münster. Den Abschluss (19.30 Uhr) macht Spitzenreiter Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer spielen beim MSV Duisburg vor, der mit sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer in den Spieltag geht und zum Punkten verdammt ist.