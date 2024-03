Antwerpen: "Da glauben alle, dass man den Zauberstab hat"

Beim ersten Sieg seit der Amtsübernahme bei Waldhof Mannheim darf sich Trainer Marco Antwerpen sowohl über seine Joker als auch über die ersten sichtbaren Erfolge einer Entwicklung freuen.

Die Erleichterung war im Carl-Benz-Stadion den Beteiligten nach Schlusspfiff förmlich anzumerken. Im fünften Anlauf unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen gewann der SV Waldhof Mannheim im Spiel gegen den Tabellenführer Jahn Regensburg (3:1) erstmals. Damit beendeten die Mannheimer ihre Sieglos-Serie von vier Spielen am Stück und setzten ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Nach dem Spiel legte der Coach einen besonderen Fokus auf das Auftreten seiner Mannschaft nach Wiederanpfiff: "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt", betonte Antwerpen am Mikrofon von MagentaSport. Dennoch blieb dem 52-Jährigen nicht unbemerkt, dass sein Team im Laufe des ersten Spielabschnitts zwar besser ins Spiel kam, trotzdem bekannte Probleme offenbarte: "Wenn man die erste Halbzeit so sieht, da sind wir etwas schüchtern in die Partie gegangen. Das verfolgt uns schon die letzten Wochen", ärgerte sich der Fußballlehrer.

Also musste eine emotionale Rede des Trainers für die Wende im den zweiten Durchgang sorgen? "Nein", widersprach Antwerpen umgehend, "wir haben die Jungs nochmal richtig eingestellt und haben die Wechsel gemacht. Das Spiel wurde offener und die Jungs glaubten an sich, das hat mir gut gefallen."

Goldenes Händchen und spielerische Entwicklung

Gefallen durften dem 52-Jährigen zum Einen seine Joker: Alle vier frühen Wechsel - Malte Karbstein, Samuel Abifade und Kevin Goden kamen zur Pause und Martin Kobylanski in der 53. Minute ins Spiel - hatten mit einer Vorlage oder einem Tor einen Beitrag zur Wende geleistet sowie den Pausenrückstand mit einem Doppelschlag innerhalb von neun Minuten gedreht.

Zum Anderen konnte sich Antwerpen freuen, dass seine Spieler die neue Spielidee immer besser übernehmen: "Da glauben alle, dass man den Zauberstab hat, man geht in die Kabine herein und dann sagen die Spieler: 'Jetzt spielen wir auf jeden Fall besser Fußball'", führte der Trainer aus, doch "da gehört harte Arbeit dazu, dass man eine andere Art des Fußballspielens auf den Platz bringt".

So durfte sich der Trainer nach dem Spiel gegen Regensburg über die ersten Früchte dieser Entwicklung freuen: "In Freiburg (0:1, Anm. d. Red.) hat es angefangen, da hatten wir unglücklicherweise das falsche Ergebnis. Wir haben aber weitergemacht und das war gegen den Tabellenführer ein großer Schritt nach vorne".

Karbstein: "Es geht nur zusammen"

An diese Verbesserungen soll auch in den kommenden Wochen angeknüpft werden, wie der Torschütze Karbstein zum zwischenzeitlichen 2:1 bekräftigte: "Es geht nur zusammen. Wir brauchen uns nicht gegenseitig runtermachen oder die Köpfe hängen lassen." Schließlich warten noch einige wichtige Partien auf die Mannheimer: "Es geht bis zum 38. Spieltag und wir haben wieder einen Schritt gemacht. Wir müssen einfach unsere Punkte holen und dann werden wir am Ende über den Strich stehen", prophezeite der 26-Jährige.