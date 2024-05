Antwerpen bleibt Waldhof-Coach

Der auslaufende Vertrag von Cheftrainer Marco Antwerpen beim Drittligisten Waldhof Mannheim ist nach Erreichen des Klassenerhalts verlängert worden. Dies melden die Kurpfälzer am Donnerstagabend. Damit wird der in Unna geborene Fußballlehrer auch in der kommenden Spielzeit die Geschicke der "Buwe" leiten. Mit ihm wird auch Frank Döpper dem SV Waldhof als Co-Trainer erhalten bleiben.