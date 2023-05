Antrag abgewiesen: Bernstein bleibt Hertha-Präsident

Kay Bernstein bleibt wie erwartet Präsident von Hertha BSC. Ein entsprechender Antrag auf Abberufung wurde erst gar nicht zur Abstimmung gebracht.

Der Antrag eines Hertha-Mitgliedes auf Abberufung des am 26. Juni 2022 neu gewählten Klubchefs sowie dessen Mitstreiter Fabian Drescher (Vizepräsident), Anne Jüngermann, Peer Mock-Stümer, Hans-Joachim Bläsing und Tim Kauermann (Mitglieder) wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins am Sonntag in der Messehalle 18 nicht zur Abstimmung gebracht. Die Versammlung votierte mit einer deutlichen Mehrheit dafür, sich mit dem Antrag des Mitgliedes nicht zu befassen. Um Bernstein und seine Kollegen abzuberufen, hätten 75 Prozent der anwesenden Mitglieder für eine Abwahl stimmen müssen.

Dass das Präsidium des momentanen Bundesliga-Schlusslicht nach dem Rücktritt des Mitglieds Ingmar Pering am vergangenen Donnerstag derzeit nur sechs Mitglieder umfasst und so gemäß der Satzung nicht die erforderliche Anzahl von neun aufweist, erfordert keine sofortige Nachwahl.

Zwar hat das Vereinsgericht von Hertha entschieden, dass das Präsidium "kurzfristig" wieder neun Mitglieder umfassen soll, doch die vom amtierenden Präsidium empfohlene Nachwahl kann im Rahmen der nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung im Oktober dieses Jahres erfolgen, wie die Versammlung befand.

Darüber hinaus bleibt Klaus Brüggemann der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Hertha BSC e.V. Auch gegen Brüggemann hatte es von besagtem Vereinsmitglied einen Abwahlantrag gestellt. Diesen zog der Antragsteller allerdings im Laufe der Diskussion zurück.

Der Aufsichtsrats-Chef des e.V. hatte sich bereits auf der vergangenen Mitgliederversammlung im November 2022 einem Abwahlantrag stellen müssen, der damals die erforderliche Dreiviertelmehrheit verfehlt hatte. 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten damals für Brüggemanns Abwahl votiert.