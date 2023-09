Antony zurück bei ManUnited und für ten Hag "verfügbar"

Auch wenn die gegen ihn erhobenen Vorwürfe häuslicher Gewalt noch nicht aufgeklärt sind, steht Antony vor dem Comeback für Manchester United.

Wenn Manchester United am Samstagnachmittag Tabellennachbar Crystal Palace (16 Uhr, LIVE! bei kicker) im Old Trafford empfängt, dürfte Antony noch nicht wieder im Kader stehen. Doch die Rückkehr des brasilianischen Nationalspielers steht bevor. Wie die Red Devils am Freitag verkündeten, wird Antony wieder ins Training integriert, nachdem er einen Monat lang in den Urlaub geschickt worden war, um die gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfe der häuslichen Gewalt zu klären.

"Seit den ersten Anschuldigungen im Juni hat Antony bei den polizeilichen Ermittlungen sowohl in Brasilien als auch im Vereinigten Königreich kooperiert, und er tut dies auch weiterhin", teilte ManUnited in einem Statement mit. "Als Antonys Arbeitgeber hat Manchester United entschieden, dass er das Training in Carrington wieder aufnehmen wird und für die Auswahl zur Verfügung steht, während die polizeilichen Ermittlungen weitergehen. Dies wird bis zur weiteren Entwicklung des Falles überprüft werden."

Tränenreicher Auftritt im TV

Anfang der Woche war Antony aus Brasilien zurückgekehrt und wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstag über mehrere Stunden in Manchester befragt. Der 23-Jährige bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten, obwohl sich seit den zunächst von seiner Ex-Freundin Gabriela Cavallin erhobenen Vorwürfen zwei weitere Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen gemeldet haben. "Ich kenne die Wahrheit und sie wird ans Licht kommen", hatte Antony in einem tränenreichen Auftritt im brasilianischen Fernsehen erklärt. "Ich bin mir sicher, dass ich nie körperliche Gewalt ausgeübt habe."

ManUnited, das sich in Mason Greenwood zuletzt mit einem ähnlichen Fall konfrontiert sah, betonte auch am Freitag, "Gewalttaten und Missbrauch" zu verurteilen. "Wir wissen, wie wichtig es ist, alle Beteiligten in dieser Situation zu schützen, und sind uns der Auswirkungen bewusst, die diese Anschuldigungen auf Überlebende von Missbrauch haben."

Sportlich dürfte Trainer Erik ten Hag froh sein, mit Antony bald wieder eine Option mehr auf dem rechten Flügel zur Verfügung zu haben - auch wenn sich dessen Situation jederzeit wieder ändern kann.