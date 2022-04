Antonio Molina wird den TSV Meerbusch im Sommer verlassen

Der TSV Meerbusch wird mit einem neuen Coach die kommende Oberliga-Spielzeit angehen. Antonio Molina verlässt den Verein im Sommer nach fünf Jahren.

Nach fünf Jahren endet die Ära Antonio Molina beim TSV Meerbusch. Der A-Lizenz-Inhaber wird sein Engagement am linken Niederrhein nach der laufenden Spielzeit 2021/22 beenden. Der heute 49-Jährige, der vor seiner aktuellen Station bereits den VfB Hilden, Schwarz-Weiß Essen und den SC Kapellen-Erft in der Oberliga trainiert hat, schaffte in seinem ersten Jahr in Meerbusch den Aufstieg in Liga fünf und konnte den TSV in den folgenden Spielzeiten erfolgreich in der Staffel halten. Auch in der laufenden Saison ist der Klassenerhalt bereits fix, Meerbusch hat die Qualifikation für die jüngst gestartete Meisterrunde geschafft.

"Unser Cheftrainer beendet sein Engagement bei uns. Es waren tolle und erfolgreiche fünf Jahre, und ausdrücklich wollen wir anmerken, dass wir uns absolut im Guten trennen. Danke Toni für die tolle Zusammenarbeit", meldet sein Verein via Facebook. Wohin es den in Wuppertal geborenen Spanier zieht, wurde noch nicht bekannt.