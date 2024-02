Antonelli: Ein Rookie als Ersatz für Hamilton?

Wer bekommt den begehrten Platz von Lewis Hamilton bei Mercedes? Die Spur führt zu einem 17-Jährigen, der in den Nachwuchsklassen auftrumpft.

Seitdem bekannt ist, dass Lewis Hamilton ab 2025 nicht mehr im Mercedes-Cockpit sitzen wird, dreht sich der Fahrermarkt in der Formel 1 fleißig um den begehrten Platz in einem der besten Teams. Aktuelle Fahrer dürfen sich Hoffnungen machen, auch Piloten auf dem Abstellgleis wie Mick Schumacher rechnen sich Chancen aus. Bei den Silberpfeilen weit oben im Kurs steht aber ein junger Fahrer, der sämtliche Nachwuchsklassen bisher dominierte und in dieser Saison in der Formel 2 an den Start gehen wird.

Die Rede ist von Andrea Kimi Antonelli. Ein italienischer, in Bologna geborener 17-Jähriger, der seit 2019 im Junior-Programm von Mercedes ist, zuvor und seitdem zahlreiche Titel in verschiedenen Rennserien einheimste. 2022 startete Antonelli fest in der Formel 4, gewann sowohl die deutsche als auch die italienische Serie. Sein Können und seine Erfolge verleiteten Mercedes zum Entschluss, den Youngster bereits in diesem Jahr für die Formel 2 einzuplanen.

Teamchef Wolff äußert sich

Antonelli startet dort für das Team Prema Racing, soll dort wie schon Mick Schumacher und später Oscar Piastri zeigen, dass auch der Unterbau der Motorsport-Königsklasse für ihn kein Problem darstellt. "Er hat bisher alles gewonnen, was er musste", sprach Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei den Testfahrten der Formel 1 in Bahrain über seinen Youngster, der sich nun aber erstmal neu beweisen muss. "Er hat seine Formel-2-Saison noch nicht gestartet, es ist eine schwere Prüfung. Wir werden sehen, wie er sich entwickelt und warten die ersten Rennen ab", so Wolff weiter.

Mercedes will sich bei der Entscheidung für einen Hamilton-Ersatz Zeit lassen, laut Wolff gebe es auch einige sehr gute Formel-1-Piloten, die nächstes Jahr zur Verfügung stehen würden. "All das", so der 52-Jährige, "werde mit in die Entscheidungsfindung für die Fahrerauswahl für nächstes Jahr mit einfließen."

Risiko und Chance

Was gleichzeitig bedeutet, dass Mercedes Antonelli als ernsthafte Alternative sieht. Einen Rookie in ein Auto zu setzen, das stets den Anspruch hat, die WM zu gewinnen, bringt aber viel Risiko mit sich. Mercedes steht bei der Wahl ein schwieriger Spagat bevor. Einerseits bietet sich die Chance, dem größten internen Talent seit langem die Chance auf Fahrzeit hinter dem Lenkrad zu geben. Andererseits droht dem Team bei möglichem Misserfolg das Verheizen eines jungen Fahrers.

2007 ist McLaren-Mercedes dieses Risiko aber bereits mit Hamilton gegangen, auch Max Verstappen war bei seinem Formel-1-Debüt erst 17. Stimmen von Experten wurden bereits laut, dass Antonellis Künste an die des aktuellen Serienweltmeisters erinnern. Zudem verkündete Wolff nach Bekanntgabe von Hamiltons Wechsel, bei der Suche nach seinem Nachfolger "vielleicht etwas Gewagtes" machen zu müssen. Einiges spricht also für Antonelli.

