Anton und Thommy in häuslicher Isolation

Vor ein paar Monaten hatte es beim VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic, Nikolas Nartey und Tanguy Coulibaly erwischt. Jetzt wurden Waldemar Anton und Erik Thommy positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die am gestrigen Dienstag entnommenen PCR-Tests brachten die Resultate heute ans Licht. Der Innenverteidiger und der Offensivmann, über deren Impfstatus keine Auskunft gegeben wird, wurden sofort in häusliche Isolation geschickt, wo sie, wie in solchen Fällen üblich, zwei Wochen bleiben müssen.

Damit werden die beiden Wahl-Stuttgarter mindestens für die kommende Bundesligapartie in Gladbach ausfallen. Alle weiteren Spieler sowie die Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams wurden dagegen negativ getestet.

Zweites Training am Mittwoch fällt aus - Test gegen Sandhausen noch offen

Die zweite Trainingseinheit am Mittwoch-Nachmittag wurde kurzerhand gestrichen. Stattdessen werden alle Beteiligten ein weiteres Mal getestet. Sollten die neuen Ergebnisse morgen negativ ausfallen, wird auch das Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen (15 Uhr), das allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, ausgetragen.