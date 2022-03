Anton und die Verlockung des Erreichbaren

Stuttgart ist ins Rollen gekommen, hat aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte eingefahren. Abwehrchef Waldemar Anton hofft auf mehr, fordert dafür aber mehr Konzentration und Konsequenz.

Diesmal meint es der Spieltagskalender der Länderspielpause gut mit den Schwaben. Einzig Wahid Faghir, der in der Bundesliga noch immer mit Anlaufschwierigkeiten kämpft und aktuell kein Faktor ist, wird erst am Donnerstag von seiner Reise mit der U-21-Auswahl Dänemarks zurückerwartet. Alle anderen Nationalspieler, zu denen Leistungsträger wie Sasa Kalajdzic, Borna Sosa oder Omar Marmoush zählen, sollen im Lauf des morgigen Mittwochs wieder in Stuttgart sein.

Bereits am Montag ist Wataru Endo ins Training eingestiegen, der nach der gesicherten Qualifikation mit Japan für die Weltmeisterschaft zum Jahresende in Katar freiwillig auf einen weiteren Einsatz im nationalen Dienst verzichtet hat. Auch der Landsmann des Kapitäns, Hiroki Ito, steht für die Partie am Samstag in Bielefeld wieder zur Verfügung. Der Innenverteidiger hat seine Corona-Infektion überwunden. Im Gegensatz dazu wartet Philipp Förster auf die Chance, sich aus der häuslichen Isolation freitesten zu können, was zum Ende dieser Woche möglich sein sollte.

Ito wird im Normalfall neben Waldemar Anton das Abwehrzentrum der Schwaben auf der Alm bilden. Der Vizekapitän blickt mit vorsichtig optimistischen Gefühlen auf das Duell mit dem Konkurrenten aus dem Keller. "Die vergangenen Wochen lief es gut für uns. Wir nehmen den Schwung mit", erklärt Anton im klubeigenen TV. "Wir dürfen aber nicht glauben, dass es nicht auch einmal andersrum ausgehen kann." Darum sei es sehr wichtig, "dass wir noch konsequenter, noch konzentrierter sind".

Man sei gewarnt vor den Arminen, die es den Stuttgartern in der jüngeren Vergangenheit nie wirklich leicht gemacht haben. In der Hinrunde liefen sie dem Gegner aus Ostwestfalen in der 19. Minute in die Falle, kassierten nach einer Unaufmerksamkeit das 0:1 durch Masaya Okugawa. Ein Rückstand, dem sie bis zum Schlusspfiff erfolglos hinterherrannten. Dennoch sei man selbstbewusst genug, die Chance und weniger das Risiko zu sehen. Anton und Kollegen haben vor Augen, "was wir mit einem Sieg erreichen können". Nämlich einen weiteren, einen womöglich wegweisenden Schritt weg von den Abstiegsplätzen. "Wir müssen mutig sein."