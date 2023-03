Anton oder Vagnoman? "Josha ist im Kommen"

Unter Bruno Labbadia hat der gelernte Innenverteidiger Waldemar Anton auf der rechten Seite der Viererkette die Nase vorn. Allerdings betont der Trainer auch: Konkurrent Josha Vagnoman stabilisiert sich.

"Wozu die linke Seite des FC Bayern fähig ist", sagte Bruno Labbadia am Donnerstagmittag, zwei Tage vor dem Kräftemessen des VfB bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de), "das haben wir gestern Abend gesehen." Mit dem Verweis auf den 2:0-Triumph der Münchner in der Champions League über Paris St. Germain wollte der Trainer der Stuttgarter die Leistung von Waldemar Anton als Rechtsverteidiger zuletzt gegen den Rekordmeister hervorheben. Weil Labbadia natürlich gefragt wird, warum nahezu permanent und nur mit einer Ausnahme unter ihm ein gelernter Innenverteidiger rechts in der Viererkette agiert beim VfB, dessen Offensivbemühungen ziemlich lahmen.

Das wird heiß diskutiert unter den Fans. Nicht zuletzt, weil die Schwaben im vergangenen Sommer mit Josha Vagnoman einen Rechtsverteidiger für 3,8 Millionen Euro geholt haben, wobei sich auf diese Summe eine weitere Million addieren kann. Angesichts der Finanzlage des VfB ist das viel Geld.

Angesichts der bisherigen Leistungen Antons auf der rechten Seite ist es aber auch ein bisschen viel Diskussion. Sicher, aus Anton wird gewiss kein Cafú mehr, kein "Offensivverteidiger". Aber der 26-Jährige agiert im besten Sinne solide mit Ausnahme des 1:2 auf Schalke, wo allerdings der ganze VfB einen Totalabsturz erlitt. "Waldi macht fast in jedem Spiel die meisten Tempoläufe, die meisten Sprints", zitiert Labbadia die Statistik. Der 57-Jährige will Anton auf dem Feld haben als Wortführer, als Kommandogeber, wenngleich eine Rolle in der Zentrale da vieles vereinfachen würde. Doch gerade im Deckungszentrum wirkt der VfB recht gut und breit aufgestellt, was auch auf eine Kaderzusammenstellung für eine Grundordnung mit Dreier-/Fünferkette zurückzuführen ist.

Auf der rechten Bahn war das verletzungsbedingt nicht immer so. Vagnoman hat "einen großen Teil der Vorbereitung nicht mitmachen können", verargumentiert Labbadia, dass Anton zuletzt den Vorzug erhielt. Und mit Pascal Stenzel fällt ein weiterer Positionskonkurrent genau wie Serhou Guirassy bei den Hessen aus. Allerdings erkennt der Trainer auch an: "Wir merken, dass Josha im Kommen ist. Das ist gut. Er wirkt stabil." Heißen muss das allerdings nichts, vieles spricht auch in Frankfurt für Anton. Zumal Labbadia mit Blick auf Eintracht-Topstürmer Randal Kolo Muani empfiehlt: "Wir müssen die Zuträger unterbinden und gleichzeitig aufmerksam sein in der Innenverteidigung." Was prinzipiell für einen Defensivdenker auf der Bahn spricht.

Auf der linken Seite kehrt der zuletzt Gelbgesperrte Borna Sosa zurück, was eine gewisse Offensivpower verspricht. Andererseits: Hiroki Ito machte es gegen die Bayern auch nicht schlecht und Sosa eröffnete auf Schalke einmal mehr Abwehrschwächen. Nicht ausgeschlossen, dass der Kroate eine Reihe nach vorne rückt.