Anton doch nicht gesperrt - Sosa nach "brutalem Spiel" im Kraftraum

Neben Kapitän Wataru Endo war er gegen Borussia Mönchengladbach der Mann des Tages: Borna Sosa. Den Start in die neue Trainingswoche erlebte der Kroate im Kraftraum. Eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Nicht nur die Sonne strahlte am heutigen Dienstag über der Trainingsanlage des Traditionsklubs. Auch der Coach, sein Trainerteam und Spieler strahlten um die Wette. So laut und lustig ist es schon länger nicht mehr beim VfB zugegangen. Der 3:2-Erfolg gegen die Borussen vom Niederrhein mit seiner emotionalen Berg- und Talfahrt hat die zuletzt betrübten Gemüter der abstiegsgefährdeten Stuttgarter aufgehellt. Daran ändert auch das Fehlen von Sosa, Chris Führich und Lilian Egloff am Vormittagstraining nichts.

Führich und Egloff angeschlagen

Statt bei der Athletik-Einheit, in der der Ball keine Rolle spielte, arbeitete der Kroate, der gegen Gladbach eine starke Leistung gezeigt und den siegbringenden Treffer zum 3:2 von Sasa Kalajdzic vorbereitet hatte, im Kraftraum. Eine reine Vorsichtsmaßnehme, nachdem Sosa in dieser Saison schon mehrfach von Oberschenkelproblemen zurückgeworfen wurde. "Ein brutales Spiel", habe der Linksverteidiger gezeigt, erklärte Pellegrino Matarazzo. Dass der Nationalspieler beim 0:2 keine glückliche Figur gemacht hatte, als er Torschütze Marcus Thuram aus den Augen verlor, spiele keine Rolle. "Borna war auf seiner Seite unermüdlich unterwegs, hat viele Angriffe gestartet und abgeschlossen, Zweikämpfe gewonnen und das 3:2 vorbereitet."

Lob, das sich auch Führich verdient hat, der gegen Gladbach einen Treffer beigesteuert hat. Am Dienstag plagten den Offensivmann Magen-Darm-Beschwerden, die ein Training unmöglich machten. Wie auch die Rückenprobleme bei Egloff. Alle drei VfB-Profis sollen bis Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder einsetzbar sein. Wie auch Waldemar Anton, der gegen die Borussen seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat.

Faktisch zumindest - aber irgendwie auch nicht. Eine Situation, die selbst Sven Mislintat nicht bewusst war. Der Sportdirektor freute sich am Sonntag noch, dass Pascal Stenzel seine jüngste Wadenverletzung rechtzeitig auskuriert habe, "um Waldi in Berlin ersetzen zu können". Doch die DFB-Regularien machen es möglich, dass der Innenverteidiger nicht gesperrt fehlt. Eine seiner fünf Verwarnungen der Saison wurde im Nachhinein zurückgenommen. Die vom 1:1 am 4. Spieltag in Frankfurt, als der Abwehrchef in der 36. Minute Gelb sah. Da er aber in der 82. Minute nach einem Foul an Rafael Borré auch noch die Rote Karte zu sehen bekam, wurde die erste Verwarnung zurückgenommen.

Laut Spielordnung des DFB heißt es dazu in Paragraph 43 Nr. 4: "Im Falle eines Feldverweises, auch eines Feldverweises nach zwei Verwarnungen, gilt eine im gleichen Spiel ausgesprochene Verwarnung als verbraucht und wird nicht registriert. Auf die übrigen bis dahin verhängten Verwarnungen bleibt der Feldverweis ohne Bedeutung." Entsprechend ging Anton gegen Gladbach mit drei statt vier Gelben Karten ins Spiel, muss allerdings jetzt aufpassen, in Berlin nicht wieder verwarnt zu werden. Sonst würde er im wichtigen Spiel gegen den FC Augsburg gesperrt sein.

