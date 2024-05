Antje Döll: "Wir fahren nach Budapest um mindestens ein Spiel zu gewinnen"

Antje Döll erlebt gerade ein Handballjahr voller Highlights. Mit der SG BBM Bietigheim sicherte sie sich vorzeitig die Deutsche Meisterschaft. Außerdem konnte sich die Mannschaft zum ersten Mal für das Final4 der Champions League qualifizieren. Im Sommer stehen dann für Antje Döll auch noch die Olympischen Spiele in Paris an. Die 35-Jährige verrät wie ihre Gefühlslage angesichts all dieser Höhepunkte aktuell aussieht.

Eine Stunde nach dem 38:27-Sieg der SG BBM Bietigheim gegen den VfL Oldenburg endete das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Union Halle-Neustadt unentschieden. Das bedeutete für die SG BBM den vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Damit hatte in Bietigheim so noch keiner gerechnet. "Nach dem Spiel bleiben wir üblicherweise natürlich immer noch ein bisschen in der Halle, unterhalten uns mit den Fans und der Familie, essen eine Kleinigkeit und dann lief natürlich das Spiel Halle gegen Dortmund noch, da hatten viele Leute das Video geöffnet und wir haben dann mitgefiebert", beschreibt Antje Döll im Dyn-Format Schnelle Mitte den Ablauf nach dem Spiel.

"Ich persönlich hätte jetzt vor dem Spieltag nicht erwartet, dass Dortmund etwas liegen lässt, aber nach dem Abpfiff war das Geschrei und Gejubel groß", ergänzt die 35-Jährige. "Es war cool, weil wirklich viele noch in der Halle geblieben sind. Das war echt schön, weil bis auf zwei auch noch keiner geduscht war, das heißt da wurde dann geschaut, dass man irgendwo noch schnell die Sektflaschen herbekommt und dann ein paar Sekt- und Bierduschen verteilt. Das war eine ausgelassene Stimmung", blickt sie auf die kurzfristige vorzeitige Meisterfeier zurück.

Die SG BBM Bietigheim krönt die Saison nun mit dem fünften Titel überhaupt. Warum man sich die Meisterschaft schon so früh sichern konnte, erklärt sich Antje Döll wie folgt: "Wir sind in unserer Konstellation größtenteils so zusammengeblieben. Das heißt wir konnten eigentlich vom Saisonstart an von unseren Leistungen profitieren. Es viel uns dann natürlich leichter, das aufs Parkett zu bringen und wir haben uns dann auch weiter entwickelt über die Saison".

So spielten die Bietigheimerinnen eine konstant gute Sasion. "Natürlich waren wir mit dem Unentschieden in Bensheim oder zuhause gegen den THC nicht zufrieden, aber nichtsdestotrotz sind wir bisher in dieser Saison ungeschlagen. Das wäre auch schön, wenn das so bleibt. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir wieder den Titel geholt haben", fährt Döll fort.

Hilfreich war in den Augen des Linksaußen auch "die internationale Erfahrung, die wirklich viele Spielerinnen von uns mitbringen. Wir haben uns auf ein Ziel und auch auf den Weg, wie wir dahin kommen wollen, geeinigt, deswegen funktioniert das meistens sehr gut. Wir hatten natürlich auch unseren Hänger, schlechte Phasen Anfang des Jahres, aber da sind wir sehr gut rausgekommen und jetzt auch bereit für den Saisonendspurt", ergänzt Döll.

Ein Highlight jagt das nächste

Im Restprogramm wartet für die SG BBM mit dem erstmaligen Erreichen des Champions League Final4s ein Riesenhighlight. "Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl gewesen nach dem Viertelfinalrückspiel, dass wir das wirklich gepackt haben. Wir haben dafür wirklich hart gearbeitet und fahren nach Budapest um mindestens ein Spiel zu gewinnen, wenn nicht gerne mehr", strahlt Antje Döll rückblickend.

Im Halbfinale treffen die Bietigheimerinnen auf das französische Spitzenteam HB Metz um die deutsche Nationalspielerin Alina Grijseels. "Wir haben natürlich die Auslosung für das Halbfinale live angeschaut, aber wir haben bisher noch keinen großen Fokus auf das Champions League Final4 gelegt. Jetzt geht das mit dem sicheren Meistertitel nächste Woche richtig los, dass wir uns auf Metz sehr gut vorbereiten".

Mit Metz wartet keine unbekannte Mannschaft auf die SG BBM"Diese Vorbereitung haben wir zwei Mal gegen Metz gespielt. Das waren auch zwei ausgeglichene Spiele, deswegen bin ich sehr gespannt. Das ist ein Spiel, 60 Minuten, da kann alles passieren. Natürlich wäre es ein absoluter Traum, ins Finale einzuziehen."

"Es ist auf jeden Fall ein sehr emotionales und erfolgreiches Jahr. Natürlich sind es zwei Highlights, die man vielleicht noch gar nicht so richtig realisiert - mit dem Final4 und auch gerade mit Olympia, weil es bis dahin auch noch ein Stück hin ist und noch viel dafür ansteht. Aber es ist Wahnsinn, egal mit wem ich darüber spreche, ich kriege direkt ein Grinsen und ein bisschen Gänsehaut. Ich freue mich wahnsinnig auf den Sommer. Ich weiß gar nicht wie man das noch toppen könnte - Medaillen vielleicht", grinst Antje Döll. "Ich will das einfach genießen. Alles mitnehmen, aufsaugen, was geht", verrät sie abschließend.