Antje Döll: "Metzingen muss erstmal vieles richtig gut machen, um uns zu schlagen"

In einem stark umkämpften Halbfinale setzte sich die SG BBM Bietigheim mit 25:21 (13:12) gegen den Thüringer HC durch und hat im morgigen Endspiel gegen die TuS Metzingen (Sonntag, 16.30 Uhr), die Chance, den DHB-Pokal zum vierten Mal in Serie zu gewinnen. Toptorschützin Antje Döll sprach nach Abpfiff über das Spiel, den Fokus auf morgen und Bietigheims Vorteile gegenüber Metzingen.

Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?

Antje Döll: Es war ein Pokalfight. Es war ein hartes Stück Arbeit. Das Spiel hat viel geboten von Härte, schnellen, schönen Toren, harter Abwehrarbeit. Die Mädels und ich sind wahnsinnig glücklich, dass wir da jetzt ins Finale eingezogen sind.

Was nehmt ihr für das Spiel morgen mit?

Antje Döll: Naja, dass wir noch ein bisschen konsequenter in unseren Aktionen sein können. Ich finde, die Abwehr hat heute gut funktioniert mit unserer Torhüterin hinten drin. Jetzt gilt es zu regenerieren und vollen Fokus 60 Minuten in unsere Aufgaben zu legen. Dann hoffe ich, dass wir den nächsten Titel holen können.

Das sind ja jetzt nicht mal 24 Stunden bis zum Finale morgen. Wie schafft ihr es jetzt, euch darauf zu fokussieren?

Antje Döll: Das hat irgendwie jeder von uns schon mal durchgemacht, nicht nur ein Mal. Jede weiß, was sie jetzt an Regeneration braucht, wie sie dann morgen auch pünktlich zum Anpfiff top fit ist.

Du hast morgen die Möglichkeit, den Pokal zum vierten Mal in Folge zu gewinnen. Wie schafft ihr das?

Antje Döll: Mit einer riesigen Lust und Herz am Handballspielen, mit Härte, mit einer gewissen Cleverness und Coolness im Angriff. Das müssen wir auf jeden Fall reinbringen und vor allem auch unsere Leidenschaft, dann muss Metzingen erstmal vieles richtig gut machen, um uns zu schlagen.

Was macht das mit euch, dass ihr den Pokal in den letzten Jahren so dominiert habt?

Antje Döll: Das macht morgen eigentlich gar nichts in unseren Köpfen. Das ist einfach die Erfahrung, die wir jetzt von den letzten Jahren mitnehmen. Das hilft enorm bei so einem Finalspiel, aber ansonsten denkt man da jetzt nicht dran. Man will einfach die 60 Minuten gut spielen und gewinnen.