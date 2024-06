Antje Döll: "Dann hast du einfach die Ruhe weg"

Die SG BBM Bietigheim spielt beim EHF Final4 2024 in Budapest um die Goldmedaille in der Champions League. Linksaußen Antje Döll beschreibt, wie dieser Erfolg möglich wurde und was sie am Sonntag im Endspiel erwartet.

Antje Döll beim Siebenmeter im Halbfinale der Champions League sportseye.de / Heiner Lehmann