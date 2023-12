Der Begriff "Anti-Fußball" bezeichnet einen Spielstil im Fußball. Dieser ist für Fans häufig weniger attraktiv und konzentriert sich vermehrt auf zerstörerische Elemente.

Was ist Anti-Fußball?

Der Begriff Anti-Fußball (englisch: Anti-Football) beschreibt eine Spielweise, die auf Verhinderung von Toren, die Zerstörung des gegnerischen Spiels, Defensivtaktiken und versteckte Fouls ausgerichtet ist. Damit will sich die Mannschaft einen Vorteil gegenüber dem gegnerischen (teilweise) spielstärkeren Team verschaffen. Infolgedessen wird beim Anti-Fußball auf eine kreative und offensivorientierte Strategie verzichtet. Zudem geht es darum, das Spielfeld zu verkleinern und die gegnerische Mannschaft im Ballbesitz zu unterbrechen. Die Verteidigung steht somit im Vordergrund: Anstatt in Tore zu erzielen, werden zunächst vor allem Gegentore vermieden. Anti-Fußball ist somit primär für Mannschaften geeignet, die dem Gegner tendenziell unterlegen sind.

Woher stammt der Begriff "Anti-Fußball"?

Der Begriff "Anti-Fußball" stammt aus dem Jahr 2001: Dort beschrieben die Autoren Richard Giulianotti und Gary Armstrong die Mannschaft von Estudiantes de la Plata aus dem Jahr 1968 aufgrund ihrer unfairen Spielweise im Weltpokalfinale 1968 gegen Manchester United als "Anti-Football".

Welche Vorteile bietet Anti-Fußball?

Befürworter von Anti-Fußball argumentieren oftmals, dass die Spielweise ein notwendiger Bestandteil eines erfolgreichen Spiels ist. Indem eine solide Verteidigung sichergestellt wird, kann eine Mannschaft Spiele gewinnen - selbst, wenn sie weniger Tore erzielt als die gegnerische Mannschaft. Dieser Ansatz kann vor allem dann effektiv sein, wenn eine Mannschaft gegen einen stärkeren Gegner antritt oder in knappen Spielsituationen das Ergebnis über die Zeit bringen will. Wenn das Spiel beispielsweise nur noch 10 Minuten dauert und die Mannschaft das 1:0 über die Zeit retten will, können vermehrt Elemente des "Anti-Fußballs" in das Spiel einfließen.

Kritik am Anti-Fußball

Anti-Fußball wird dennoch primär für eine zerstörerische Spielweise gehalten. Für Fußballfans ist die Spielart nicht nur unattraktiv, sondern auch schwer anzuschauen. Oftmals wird der Spielfluss ständig unterbrochen und die Kreativität der Spieler fehlt. Dennoch kann Anti-Fußball mitunter effektiv sein.