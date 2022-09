Antetokounmpo traut den Deutschen Gold zu

Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Deutschland reist der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo zurück zu seinem NBA-Team Milwaukee Bucks - und traut dem DBB-Team im Gespräch mit dem kicker den ganz großen Wurf zu.

Aus Athen berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Etwas müde wirkte er am Freitagmittag, aber sein Lachen hatte Giannis Antetokounmpo schon wieder gefunden. Am späten Dienstagabend in Berlin war die Stimmung des 27-Jährigen noch eine ganz andere gewesen.

Da war in der Berliner Arena am Ostbahnhof gerade sein Traum vom EM-Titel geplatzt. Mit 96:107 hatte er sich mit der griechischen Nationalmannschaft einem wie entfesselt auftrumpfenden deutschen Team geschlagen geben müssen. Persönlich war Giannis wegen seines zweiten Unsportlichen Fouls sogar einige Minuten vor Spielende disqualifiziert worden.

Alles in allem verlief das Turnier enttäuschend für den NBA-Champion von 2021, der zwar mit 29,3 Punkten im Schnitt nach wie vor an der Spitze des EM-Scorerrankings steht, aber eben nicht den ersten großen Titel seit der EM 2005 für die Hellenen holte.

Treffen in Athen: Giannis Antetokounmpo (r.) und kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz. kicker

Damals gewannen die Griechen gegen die deutsche Auswahl um Dirk Nowitzki und Trainer Dirk Bauermann. Und jetzt? Traut Antetokounmpo der deutschen Auswahl Gold im eigenen Land zu? "Natürlich", sagt der Superstar im kurzen Gespräch mit dem kicker und liefert die Begründung gleich mit: "Sie haben großes Selbstvertrauen!"

Das muss das Team von Coach Gordon Herbert zunächst am Freitagabend im schwierigen Halbfinale gegen Spanien erneut gewinnbringend aufs Parkett bringen, um überhaupt ins Finale am Sonntagabend einzuziehen, wo es dann gegen Frankreich oder Polen ginge.

Antetokounmpo wird dann nicht mehr in Europa sein. Am Freitag trat er in der griechischen Hauptstadt die Reise in die USA an, um sich dort mit seinem Team Milwaukee Bucks auf die kommende NBA-Saison vorzubereiten, die am 18. Oktober startet.