"Antennen ausfahren": Schwarz gibt den Mahner

Hertha hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Für Coach Sandro Schwarz & Co. eine schöne Momentaufnahme, dennoch drückte der Trainer nach dem klaren Sieg auf die Bremse.

"Das war der schönste Geburtstag bis jetzt", strahlte ein überglücklicher Marton Dardai, der neu in die Startelf gekommen war, nach dem 4:1 gegen Gladbach am DAZN-Mikrofon. Der Defensivmann, der am Sonntag 21 wurde, brachte Hertha mit einem fulminanten Schuss ins rechte obere Eck mit 2:1 in Führung und somit auf die Siegerstraße. "Das war schon surreal, der war perfekt oben im Winkel. Einfach ein schöner Tag heute", sagte der Sohn von Pal, dessen Vater auf der Tribüne auch sichtlich Spaß hatte.

Vorher lag ein harter Kampf hinter den Berlinern, die die ersten Minuten gut im Spiel waren, dann aber Gladbach mehr und mehr den Ball überließen und auch in Rückstand gerieten. "Wir haben uns beeindrucken lassen vom Ballbesitz des Gegners. Aber mit dem 1:1 haben wir wieder guten und aktiven Fußball gespielt", freute sich Sandro Schwarz.

Der Trainer nutzte jedoch auch die Gelegenheit, direkt auf die Bremse zu treten. "Wir freuen uns über den wichtigen Sieg, trotzdem: Antennen ausfahren, die nächsten Aufgaben warten schon", so Schwarz, der mit seinem Team nächsten Sonntag bei formstarken Dortmundern gastiert. "Es wird eine lange Reise, wir brauchen einen langen Atem. Man fühlt sich heute Abend logischerweise erleichtert, und es macht dann auch mehr Spaß, morgen bei der Analyse in freudige Gesichter zu blicken."

Umstellung auf Dreierkette greift

Schwarz hatte auch entscheidenden Anteil am Erfolg, denn seine Umstellung auf eine Dreierkette machte sich bezahlt. "Der Trainer hat das so entschieden, wir haben es trainiert und gut gemacht", sagte Tolga Cigerci, der erstmals nach seinem Winterwechsel in der Startelf gestanden hatte, schob aber hinterher: "Wir haben es als Team gemacht heute, ob es dann Dreier- oder Viererkette ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir als Team zusammenspielen. Wenn du das machst, holst du die drei Punkte."

Es waren nach vier Niederlagen samt einem Torverhältnis von 1:13 die ersten Zähler in diesem Jahr für die Berliner, die mit dem Dreier Stuttgart überholten und jetzt 16. sind. "Das war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen weiter hart arbeiten und gegen Dortmund dasselbe auf den Platz bringen", forderte Dardai. Und Schwarz fügte an: "Es war ein Signal, dass wir Leistung abrufen können. Abstiegskampf heißt immer, eine Klarheit zu haben und bei sich zu bleiben."