"Ant" nimmt Collins aufs Poster und kugelt sich Finger aus - Hart spielt durch

Für die New York Knicks läuft es nach ihren Verletzungssorgen wieder, auch Isaiah Hartenstein nimmt Fahrt auf. Anthony Edwards setzte eines von zwei besonderen Highlights - blieb dabei aber nicht unbeschadet. Die NBA am Dienstagmorgen.

Dunk des Jahres? Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves stopft über John Collins von den Utah Jazz hinweg in den Korb. NBAE via Getty Images

Die New York Knicks (41 Siege, 27 Niederlagen) haben den West-Ost-Vergleich bei den Golden State Warriors (35-32) in San Francisco mit 119:112 gewonnen und ihren vierten Sieg in Serie gelandet. Nach einem 8:0-Lauf zum Start waren die Weichen schnell gestellt, zu keinem Zeitpunkt wechselte die Führung. Die Starting Five der Gäste leistete starke Arbeit, herausragend insbesondere: Josh Hart. Der Shooting Guard spielte als erster Profi in dieser NBA-Saison die kompletten 48 Minuten durch und schaffte nebenher mit zehn Punkten sowie je elf Rebounds und Assists ein Triple-Double.

Jalen Brunson zog wie gewohnt die Fäden (34 Punkte, sieben Assists), im Backcourt entlastet von Miles McBride mit 29 Punkten. Unterm Korb lief Isaiah Hartenstein nach zwischenzeitlichen Achillessehnenproblemen langsam wieder zur Form aus dem Januar auf, sicherte sich mit 13 Zählern und zehn Rebounds das siebte Double-Double in dieser Saison. Für die "Dubs" kam Stephen Curry auf 27 Punkte.

Edwards kugelt sich Finger aus

Rüber an den Großen Salzsee, wo die Minnesota Timberwolves bei den Utah Jazz zu Gast waren. Den 114:104-Favoritensieg der Gäste krönte Anthony Edwards im dritten Viertel mit einem krachenden Stopfer über den bemitleidenswerten John Collins hinweg. Beide Spieler verletzten sich dabei, Edwards (32, 25 davon nach der Pause) ließ sich einen ausgekugelten Finger wieder einrenken, Collins wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen. Die T-Wolves (47-21) bleiben West-Spitzenreiter OKC (47-20) auf den Fersen.

Russell lässt Kobe hinter sich

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James erfüllten indes ihre Pflichtaufgabe und bezwangen die Atlanta Hawks (30-38) deutlich mit 136:105 (73:59). Wobei sie einen ähnlich spektakulären Dunk hinnehmen mussten wie die Jazz: Jalen Johnson (25) sprang mit großem Anlauf über Austin Reaves hinweg, um den Ball mit voller Wucht zu versenken.

"King" James kam an diesem Abend auf 25 Punkte und zehn Assists, D'Angelo Russell (27) erhöhte sein Saison-Dreierkonto mit sechs erfolgreichen Würfen auf 183 und stellte damit einen neuen Lakers-Bestwert auf. Den alten hielt Franchise-Legende Kobe Bryant (180, 2005/06). Die Lakers (37-32) rangieren im Westen weiter auf dem neunten Platz und haben zwei Siege Rückstand auf den sechsten Rang, weil die Sacramento Kings (39-28) die Memphis Grizzlies 121:111 bezwangen.