Ansu Fati fehlt Brighton zweieinhalb Monate

Ansu Fati muss wieder einmal längerfristig pausieren. Wegen einer Achillessehnen-Verletzung fällt der Brighton-Angreifer monatelang aus.

Die Verletzung erlitt Ansu Fati in der Premier-League-Partie bei Nottingham Forest (3:2), der 21-Jährige musste bereits in der 21. Minute ausgewechselt werden. Am Donnerstag befand sich der Angreifer in Barcelona zur weiteren Behandlung, Fati ist von Barça an Brighton & Hove Albion bis Saisonende ausgeliehen.

Ansu Fati kam nach drei Einsätzen bei den Katalanen in neuen Ligaspielen in England im Einsatz (2 Tore). Die ersten sieben Male wurde er eingewechselt, an den vergangenen beiden Spieltagen stand er jeweils in der Startelf. Dazu kommen vier Einsätze in der Europa League, Anfang November überzeugte er beim 2:0 in Amsterdam mit einem Tor und einem Assist.

Immer wieder Rückschläge

Fati wird immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Die erste erlitt er am neunten Spieltag in der Saison 2020/21, wegen einer Meniskusverletzung musste er mehrmals operiert werden und verpasste die gesamte Spielzeit. Im November 2021 folgte die nächste Blessur, nach kurzem Comeback ein weiterer Rückschlag.

Ab 2022/23 blieb Fati von weiteren schweren Verletzungen verschont, Barcelonas Coach Xavi setzte aber - auch aus Vorsichtsmaßnahmen - nicht mehr regelmäßig auf den zwischenzeitlich jüngsten Barcelona-Torschützen der Ligahistorie (inzwischen hat ihn Lamine Yamal abgelöst). Insgesamt verpasste Ansu Fati 106 Barça-Spiele verletzungsbedingt.