Anstoß, Rückpass, offene Sohle: Hamms Kukanda holt sich Rekord-Verwarnung

Im Video: Sportlich hatte das Oberliga-Duell zwischen der TuS Dassendorf und dem Hamm United FC keine große Bedeutung. Neben einem Martin-Harnik-Doppelpack gab es allerdings auch die wohl schnellste gelbe Karte der Saison zu sehen.

Geschlagene drei Sekunden Spielzeit brauchte einst Vinnie "Die Axt" Jones für die gelbe Karte, die als die schnellste in der Geschichte des Fußballs gilt. Er bekam sie 1992 als Chelsea-Spieler im Duell gegen Sheffield United - natürlich für ein Foul.

Ganz nah dran an diesem Wert ist seit diesem Samstag Eliakim Kukanda, Angreifer des Hamburger Fünftligisten Hamm United FC, der sich im Duell gegen Primus TuS Dassendorf vom Anpfiff weg giftig zeigte. Schiedsrichter Luca Jürgensen gab die Partie frei, die Dassendorfer spielten ihren Anstoß zurück zu Keeper Christian Gruhne, der vom durchstartenden Kukanda die offene Sohle voll aufs Schienbein bekam. Gespielt waren da wohl schon vier Sekunden. Die Folge: Vielleicht nicht die Übernahme des Vinnie-Jones-Rekords, aber definitiv das schnellste Gelb der Oberliga-Spielzeit.

Sportlich trat der Hamm-Angreifer in Folge übrigens nicht mehr in Erscheinung; das traf so auch für sein gesamtes Team zu, das im einseitigen Duell mit dem dominierenden Team der Oberliga Hamburg mit 0:5 unter die Räder kam. Ex-Profi Martin Harnik schnürte dabei einen sehenswerten Doppelpack und ist auf dem besten Weg in Richtung Torjägerkanone™ für alle. Von Bedeutung war die Partie übrigens nicht mehr. Es stand schon vorher fest, das Dassendorf an der Aufstiegs-, Hamm an der Abstiegsrelegation teilnehmen wird.