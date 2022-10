Anstoss - Kickstarter und Katastrophen: Rollt der Ball jetzt?

Christian Gürnth hat den Geschäftsführer von "Anstoss - Der Fußballmanager" im kicker eSport Talk zu Gast. Es geht um Managersimulationen, Fans, Kickstarter-Kampangen, abspringende Publisher und was das neue Spiel denn nun kann.

FIFA und dem Fußballmanager ein Stück vom Kuchen klauen? Anno dazumal gab es dafür das Spiel "Anstoss", das das Thema Managersimulation humorig aufgriff.

Am 2. November soll nun nach vielen Jahren Pause der Relaunch des Projektes kommen, per Early Access. kicker eSport hat bereits einen ersten Blick auf den neuen Teil geworfen und am Donnerstag ist es nun an unserem Host Christian Gürnth, Urgestein und Gamingexperte, in seiner Show das Thema aufzugreifen. Dazu hat er sich Stefan Weyl, den Geschäftsführer von "2tainment", eingeladen, dem Entwicklerstudio hinter Anstoss.

Kicker, Katastrophen, Kickstarter

Sprechen will er über "Druck bei der Spieleentwicklung, Deutschland als Softwarestandort und Erwartungshaltung der Spielenden." Dazu sollte Weyl einiges zu berichten haben, denn sein Weg zum Early Access ist gepflastert mit Rückschlägen und Katastrophen: Kickstarter, ein abgesprungener Publisher, Verzögerungen und zuletzt ein verlegtes Release-Datum. Wenig, das der Geschäftsführer mit dem Projekt nicht erlebt haben dürfte.

Das neue Anstoss setzt auf Dinge, die die Serie bei Spielern alter Generation beliebt gemacht hat. Ob das neue Zielgruppen erschließt? 2tainment

Entsprechend ist sich Host Gürnth sicher: "Ich erwarte ein spannendes Gespräch mit Stefan Weyl. Selbstverständlich werden wir darüber reden müssen, wie es ist, mit einer so geschichtsträchtigen Marke zu arbeiten und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt. Ich freue mich über eine rege Beteiligung im Chat und ein offenes Gespräch."

Live dabei sein und Fragen stellen

Dabei sein könnt ihr wie gewohnt am Donnerstag, den 27. Oktober, ab 19:30 Uhr im Stream auf unserem Twitch-Kanal. Dann soll laut Gürnth auch das Fanthema auf den Tisch kommen: Denn zwar hat die Marke bis heute eine treue Anhängerschaft, aber mit der Kickstarter-Kommunikation auch einiges an Erde verbrannt. Der neue Publisher Toplitz Productions hat diese nun professionell übernommen. Welche Vor- und Nachteile bringen also treue Fans mit sich, welche ein Publisher? Wo sieht man sich selbst im Vergleich zu Mitbewerbern? Was gibt es Neues in "Anstoss - Der Fußballmanager" und wo geht man nicht mit der Zeit, um die eigenen Wurzeln nicht zu verlieren?

Das und alles, was ihr wissen wollt, klärt Christian Gürnth am Donnerstag. Unbedingt einschalten!

Redaktion