Anstieg um 50 Prozent: DFB meldet so viele Spielabbrüche wie noch nie

Seit 2014 lässt der DFB auf Basis der Online-Spielberichte von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ein Lagebild des Amateurfußballs erheben - mit einem beunruhigenden Ergebnis: In der Spielzeit 2021/22 gab es so viele Spielabbrüche wie noch nie.

Dunkle Zahlen: Noch nie wurden in einer Spielzeit so viele Spiele abgebrochen wie in der vergangenen Saison 2021/22. IMAGO/Jan Huebner

Es ist eine Entwicklung, die beunruhigend ist. Noch nie mussten in einer Saison so viele Spiele abgebrochen werden wie in der vergangenen Spielzeit 2021/22. Sowohl die Gesamtanzahl an Abbrüchen als auch ihr Anteil von 0,075 Prozent an allen erfassten Spielen bedeuten Höchststände seit Beginn der Datenerhebung.

Abbrüche sprunghaft gestiegen

Die Quote der über den elektronischen Spielberichtsbogen erfassten Spielabbrüche war über die Jahre stabil geblieben, dies hat sich nun geändert. Von 0,05 Prozent ist der Anteil auf 0,075 Prozent gestiegen. Umgerechnet bedeutet das: Im Schnitt wurde jedes 1339. Spiel in der vergangenen Saison abgebrochen - ein Anstieg um 50 Prozent gegenüber der Spielzeit 2018/19. Von 1.455.416 ausgetragenen Spielen, wovon nur 1.219.397 mit einem Online-Spielbericht versehen waren, wurden 911 abgebrochen. In der letzten regulär ausgetragenen Saison vor der Corona-Pandemie waren es noch 685.

"Erstmals seit drei Jahren konnten wir wieder eine Saison ohne Lockdowns absolvieren. Das freut uns, aber gleichzeitig müssen wir erstmals einen Anstieg bei den Spielabbrüchen feststellen, wobei wir uns immer noch im Promillebereich bewegen. Zuletzt haben wir die Präventions- und Interventionsarbeit deutlich ausgebaut. Bei dieser Anstrengung dürfen und werden wir nicht nachlassen", sagt der 1. DFB-Vizepräsident Amateure, Ronny Zimmermann.

Es steht außer Frage, dass ein Spiel sofort abgebrochen werden muss, wenn Unparteiische tätlich angegangen werden. Die Tübinger Kriminologin Dr. Thaya Vester über Gründe für Spielabbrüche

Die Tübinger Kriminologin Dr. Thaya Vester berät den DFB bei den Ergebnissen des Lagebilds. Sie hat eine Studie zu den Ursachen von Spielabbrüchen durchgeführt, die im Laufe der kommenden Wochen veröffentlicht werden soll. Die meisten Spielabbrüche ereigneten sich laut Vester regelmäßig in der zweiten Hälfte der Hinrunde, wenn das Wetter schlechter und die Tage kürzer werden. Endogene Faktoren, also solche Vorfälle, die sich auf dem Platz ereignen, dominierten als Auslöser für Spielabbrüche gegenüber Einflüssen von außen. Dabei nähmen vermeintliche Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern (ca. 30%) und Konflikte zwischen den Spielern (ca. 25%) die Spitzenpositionen ein. Bei der Hälfte aller Abbrüche sei letztlich der Referee von Gewalt betroffen gewesen, in 15 von 100 Fällen weigerte sich eine Mannschaft, weiterzuspielen.

Vester plädiert dafür, dass in Zukunft noch genauer analysiert wird, welche Konflikte den Spielabbrüchen zugrunde liegen. Sie sagt: “Es steht außer Frage, dass ein Spiel sofort abgebrochen werden muss, wenn Unparteiische tätlich angegangen werden." Wie aber beispielsweise auf Diskriminierungen reagiert werden soll, sei vielen nicht klar. Es sei "nicht der richtige Weg, bei Diskriminierung sofort den Platz zu verlassen." Vester mahnt in diesem Zusammenhang auch mehr Kommunikation seitens des DFB an, "dass der Drei-Stufen-Plan auch im Amateurfußball gilt."

Vester sieht eine veränderte Qualität der Gewalt. Konstant geblieben sei nämlich die Anzahl an Gewaltvorfällen, "die Spielabbrüche aber gehen durch die Decke", sagt sie. 5.582 Vorfälle, davon 3.544 Gewalthandlungen und 2.389 Diskriminierungen, hat der DFB in der Saison 2021/22 registriert. Vester konnte ihren Studien nicht entnehmen, dass Schiedsrichter sensibler reagiert und die Partien leichtfertiger abgebrochen hätten als noch vor drei Jahren. Die Gründe für die Abbrüche seien identisch mit denen vor der Pandemie. Es gebe schlicht "mehr hocheskalierte Konflikte", sagt die Kriminologin.

Vorerst kein Licht am Ende des Tunnels

Warum es auf dem Fußballplatz und mit steigender Tendenz auch auf den Rängen überhaupt zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt, untersucht der Fan- und Gewaltforscher Prof. Dr. Gunter A. Pilz, der den DFB bei der Entwicklung eines Gewaltpräventionskonzepts berät. “Der Anstieg der Spielabbrüche muss uns Sorgen machen, zumal ein Trend erkennbar wird. Die Qualität der Gewalt hat zugenommen, das heißt, dass die Auseinandersetzungen immer heftiger und hemmungsloser werden. In der Fanszene ist zudem ein zunehmender Hooliganismus zu beobachten", erklärt Pilz.

Die Gründe für die steigende Gewalt führt er auch auf das soziale Umfeld zurück. "In Krisenzeiten nimmt die Frustrationstoleranz der Gesellschaft ab. Viele Spieler entladen ihren privaten Frust auf dem Platz." Mit Blick auf die bundesweite Energiekrise und die weit verbreitete wirtschaftliche Ungewissheit, sei ein Anstieg der Gewalt auf den Fußballplätzen laut Pilz aufgrund fehlender Studien zwar rein spekulativ, aber sehr wahrscheinlich. DFB-Vizepräsident Zimmermann konnte ersten Beobachtungen zufolge eine Tendenz zu vermehrten Spielabbrüchen auch für die laufende Saison bestätigen.

Schiedsrichter fast immer Geschädigte

Das vorgestellte Lagebild bietet zudem einen Einblick, wie die verschiedenen Gruppen als Beschuldigte oder Geschädigte vertreten sind. Unter den Spielern befinden sich leicht mehr beschuldigte (3.700) als geschädigte Personen (3.152), bei den Zuschauern ist das Verhältnis eindeutiger (1884/421). Schiedsrichter (78/2399) sind hingegen fast ausnahmslos Geschädigte von Diskriminierungen oder Gewalthandlungen.

Um eine wirksame Bearbeitung der Vorfälle zu gewährleisten, ist in jedem der 21 Landesverbände des DFB eine Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle eingerichtet worden. Im Rahmen des vom Bundesministerium des Innern geförderten Projekts "Fußball Verein(t) Gegen Rassismus" sind die präventiven Anstrengungen für einen möglichst gewalt- und diskriminierungsfreien Fußball zuletzt noch einmal intensiviert worden.