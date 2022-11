"Anspruch auf Kaufverpflichtung": Leipzig erhält Augustin-Ablöse

Nach gut zweieinhalb Jahren Rechtsstreit mit Leeds United um Jean-Kevin Augustin entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS, dass RB Leipzig eine Ablöse zusteht.

Der Rechtsstreit zwischen RB Leipzig und Leeds United um Augustin scheint nach mehr als zwei Jahren beendet zu sein - der Bundesligist selbst betitelte die Entscheidung als "grundsätzlich endgültig." Wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Freitag mitteilte, habe RB Leipzig "Anspruch auf Zahlung einer Ablösesumme durch LUFC gemäß der Kaufverpflichtung."

Zur Erinnerung: Das Team aus der Grafschaft Yorkshire lieh den Franzosen im Januar 2020 mit einer Kaufpflicht in Höhe von 21 Millionen Euro aus. Diese verpflichtete den damaligen englischen Zweitligisten im Falle eines Aufstiegs in die Premiere League Augustin fest unter Vertrag zu nehmen.

Augustin bestritt sein letztes RB-Spiel in der Saison 2018/19

Obwohl der inzwischen 25-Jährige, ähnlich wie in Leipzig, sein Talent nicht zur Entfaltung brachte, stieg Leeds in das englische Oberhaus auf. Da die Spielzeit aber coronabedingt über den 30. Juni und damit über das Vertragsende mit Leipzig hinaus ausgespielt wurde, sah Leeds die vereinbarte Kaufpflicht als nichtig an.

Da der CAS nun das Urteil der FIFA, die bereits zuvor den Sachsen Recht gegeben hatte, bestätigte, erhalten die Leipziger nun die vereinbarte Ablöse für den Spieler, der seit der Spielzeit 2018/19 keine Partie mehr für RB bestritt.

Während die beiden Parteien sich über die Vertragsauslegung stritten, zog es Augustin nach Nantes. Wegen vielen Verletzungen absolvierte er aber in anderthalb Jahren nur zehn Ligue-1-Spiele. Im Sommer diesen Jahres wechselte der Stürmer dann in die Schweiz zum FC Basel und erzielte dort zwei Tore in sechs Super-League-Spielen.