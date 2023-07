"Ansprechbar" und außer Lebensgefahr: Leichte Entwarnung bei van der Sar

Groß war die Sorge, als der ehemalige Weltklasse-Torhüter Edwin van der Sar nach einer Hirnblutung ins Krankenhaus kam. Nun aber gibt es gute Nachrichten: Der 52-Jährige ist außer Lebensgefahr.

Van der Sar war am Freitag in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde. Sein ehemaliger Klub Ajax Amsterdam hatte entsprechende Medienberichte dann auch bestätigt. Nun ist es wieder Ajax, das sich im Namen von van der Sars Ehefrau Annemarie an die Öffentlichkeit wandte.

Der niederländische Rekordmeister bestätigte, dass van der Sar nicht mehr in Lebensgefahr sei, er allerdings weiterhin intensivmedizinisch behandelt werde. Seine Frau wurde zudem mit den Worten zitiert: "Wenn wir ihn besuchen, ist er gut ansprechbar. Wir müssen geduldig bleiben und schauen, wie sich seine Lage entwickelt."

Van der Sar habe laut Tageszeitung "De Telegraaf" die Hirnblutung während eines Urlaubs in Kroatien erlitten. Nach dem Ende seiner Profi-Karriere arbeitete der mittlerweile 52-Jährige in diversen Funktionen bei Ajax.

Ende Mai Rücktritt als Ajax-Geschäftsführer

Ende Mai trat er nach elf Jahren von seinem Amt als Geschäftsführer zurück und begründete diesen Schritt mit Erschöpfungs- und Ermüdungssymptomen. Formal ist er noch bis zum 1. August im Amt, so soll ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden.

Wirtschaftlich und sportlich hatten die Amsterdamer während seiner Zeit durchaus Erfolge, in der abgelaufenen Saison blieb der Klub aber ohne Titel.

Große Karriere als Spieler

Als Spieler hatte van der Sar eine außergewöhnliche Karriere. Nach seinem Durchbruch bei Ajax, wo er auch zum Nationalspieler reifte, spielte er in Italien bei Juventus (1999-2001) und in England bei Fulham (2001-2005) und vor allem Manchester United (2005-2011) - während seiner Station bei den "Red Devils" galt er als einer der besten Torhüter seiner Zeit.

Neben jeweils vier Meistertiteln mit Ajax und ManUnited holte der Keeper mit beiden Teams auch je einmal die Champions League (1995 mit Ajax und 2008 mit United).