"Anspannung ist natürlich groß": Schiedsrichter Exner vor Bundesligapremiere

Wie der kicker bereits exklusiv berichtete, kommt Schiedsrichter Florian Exner am Sonntag zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga. Der Zweitligareferee wird die Partie zwischen Hoffenheim und Augsburg leiten.

Nach noch nicht einmal zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga darf sich Schiedsrichter Florian Exner am Sonntag beim Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals auch in der Bundesliga beweisen. Was der kicker bereits am Mittwoch berichtete, bestätigte der DFB am Freitag: Der 33-jährige Unparteiische erhält ein "Schnupperspiel" in Deutschlands Eliteliga.

"Die Anspannung ist natürlich groß, aber die Vorfreude überwiegt", blickt Exner beinahe ehrfürchtig auf sein Debüt voraus. 2008 fing der Jurist aus Münster als Schiedsrichter in Westfalen an, pfiff 2014 erstmals in der Regionalliga und wurde 2019 vom DFB in die 3. Liga befördert. Seit dem Vorjahr gehört der heute 33-Jährige erst zum Kader der Zweitligareferees, nun folgt schon die erstmalige Berufung in die Bundesliga - eine ungewöhnlich schnelle Entwicklung.

Meisten Zweitligaeinsätze in der laufenden Saison

"Wir orientieren uns an den in dieser Saison gezeigten Leistungen in der 2. Bundesliga, an der Leistungsentwicklung rückblickend über die aktuelle Saison hinaus und an der Perspektive", erklärt Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, die Kriterien für ein solches "Schnupperspiel".

Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ihn mit einer Spielleitung in der Bundesliga zu beauftragen. Lutz Michael Fröhlich über Florian Exner

Und diese sprachen für Exner: Der Münsteraner hat mit bislang elf Saisoneinsätzen in der 2. Bundesliga die meisten aller Schiedsrichter im Unterhaus und wurde auch schon mit wichtigen Spielen vor großen Kulissen wie im Berliner Olympiastadion oder im Hamburger Volksparkstadion betraut. Sein kicker-Notenschnitt von 2,86 in der 2. sowie von 2,79 in sieben Spielen in der 3. Liga kann sich dabei sehen lassen.

Zu einem ähnlichen Urteil kam auch die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter. Die Entwicklung Exners sei "sehr positiv, sodass aus unserer Sicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ihn mit einer Spielleitung in der Bundesliga zu beauftragen", so Fröhlich.

"Beste Visitenkarte immer die Spielleitung, die man gerade absolviert hat"

Das heiße jedoch nicht, so der Schiedsrichter-Chef, dass Exner zur kommenden Saison automatisch in den Kreis der regulären Bundesligaschiedsrichter aufsteige: "Natürlich liegt es auf der Hand, dass mit dieser Ansetzung auch Überlegungen für die Planung des künftigen Kaders verbunden sind. Aber eins nach dem anderen, wir sind noch mitten in der Saison."

Vorerst bleibt es also beim "Schnupperspiel", über dessen Sinnhaftigkeit es branchenintern unterschiedliche Ansichten gibt. Dennoch kann sich der 33-Jährige am Sonntag seiner Sportlichen Leitung weiter empfehlen: "Die beste Visitenkarte für die Zukunft ist immer die Spielleitung, die man gerade absolviert hat", so Fröhlich. "Daher wünschen wir Florian am Wochenende viel Glück und Erfolg."

Beim Spiel in Hoffenheim wird Exner unterstützt von den Assistenten Marco Achmüller und Nikolai Kimmeyer. Als 4. Offizieller fungiert Patrick Schwengers, als VAR ist mit Felix Zwayer ein sehr erfahrener Bundesligaschiedsrichter eingeteilt.