Ansetzungen: Vier Spiele am Ostersonntag - BVB-RB am Samstagabend

Die DFL hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen bis zum 30. Spieltag bekanntgegeben: Unter anderem empfängt Dortmund Verfolger Leipzig am 2. April womöglich vor vollen Rängen zum Flutlichtspiel.

Enges Duell: RB Leipzig gastiert am 2. April in Dortmund. Getty Images

Die DFL terminierte die Spieltage 28 bis 30. Am 1. April wird der 28. Spieltag mit dem Kölner Gastspiel bei Union Berlin eröffnet. Tags darauf sind die Bayern um 15.30 Uhr in Freiburg zu Gast, drei Stunden später will der BVB sein Stadion vollmachen, wenn RB Leipzig seine Visitenkarte im Signal-Iduna-Park abgibt.

Am 29. Spieltag ist der BVB am 8. April, einem Freitagabend, in Stuttgart zu Gast. Das bayerische Derby zwischen dem Rekordmeister Bayern München und dem FC Augsburg steigt tags darauf um 15.30 Uhr. Das Abendspiel ist das Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Bei den drei Sonntagsspielen trifft RB Leipzig um 19.30 Uhr zum Abschluss des Spieltags auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Fünf Spiele am Karsamstag

Am 30. Spieltag wird es über Ostern kein Freitags-, dafür aber vier Sonntagsspiele geben. Am Nachmittag des 16. April hat Borussia Dortmund den VfL Wolfsburg zu Gast. Um 18.30 Uhr steigt das brisante Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Das erste der vier Sonntagsspiele bestreitet der FC Bayern auf der Bielefelder Alm, beschlossen wird der 30. Spieltag um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen Pokal-Halbfinalist RB Leipzig. In der Woche darauf steht die Vorschlussrunde im DFB-Pokal an.

